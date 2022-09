Béremelést szorgalmaz a munkaügyi miniszter

„A jelenlegi gazdasági és társadalmi helyzet a minimálbér emelését követeli. Én megértem az üzleti szférát is, de a munkáltatóknak is meg kell érteniük, hogy az alkalmazottaknak is ki kell fizetniük számláikat, iskolába kell járatniuk gyermekeiket, és etetniük is kell őket” – szögezte le a miniszter.

Rámutatott, a munkaügyi tárca társadalmi párbeszédért felelős bizottsága a héten elkezdte a megbeszéléseket az üzleti szféra képviselőivel, az alkalmazottakkal és a szociális partnerekkel. Később a megbeszéléseket a társadalmi párbeszéd Háromoldalú Érdekegyeztető Tanácsában fogják folytatni, ahol a miniszterek és a kormányfő is jelen lesznek, hogy érdemben meg lehessen hozni egy január elsejétől bevezetendő intézkedést.

„Év közben nem hozunk ilyen döntést, hogy a következő évi költségvetést és a következő évi üzleti terveket fel lehessen építeni. Az idei télre vonatkozóan a Szociáldemokrata Párt javaslata a nyugdíjak emelése mellett a 3000 lejes minimálbér, amely összegből 200 lej adómentes. Ez egyértelműen pozitív hatással lesz a munkavállalókra, sőt, a munkaadókra is, mivel a munkaadók is panaszkodnak a munkaerőhiányra. Romániában nem lehet minimálbérből megélni” – hangsúlyozta Budăi.

Romániában jelenleg az országos bruttó minimálbér értéke 2550 lej.