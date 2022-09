Októberben ismét Grafikai Biennálé

Ugyancsak a kezdő napon, október 5-én 19 órától nyílik A madár él / Baász Imre – tanútörténetek és a nyomtatás gondolata című kiállítás a sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben.

Október 6-án 17 órától tartják a 7. Székelyföldi Grafikai Biennálé hivatalos megnyitóját és díjátadó ünnepségét az Erdélyi Művészeti Központban. A kiállítást Ferencz S. Apor, a biennálé kurátora és Kányádi Iréne művészettörténész nyitja meg. Másnap Csíkszeredában folytatódik az eseménysorozat, ahol a Csíki Székely Múzeumban délután megnyitják a 7. biennálé anyagát bemutató kiállítást.

Mint azt a szervezők hangsúlyozták, a Székelyföldi Grafikai Biennálé a grafikusi szakma jelentős nemzetközi fórumává vált. Fontosságát az is igazolja, hogy idén 62 országból jelentkeztek műveikkel az alkotók. A tízhetes jelentkezési időszak alatt közel 2000 pályamunka érkezett be, 844 alkotótól. A szakmai zsűri 303 alkotást válogatott be a biennálé kiállítási anyagába. „A G7 legfőbb célja a továbbiakban is, hogy fókuszba helyezze a kortárs grafikai törekvéseket, átfogó képet nyújtson a sokszorosító képalkotás jelenkori trendjeiről és fejlődéséről” – mutattak rá a közleményben. (dvk)