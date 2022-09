Könyvbemutató A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) harmadik könyvét mutatják be pénteken 18 órakor a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében: Kárpátországi téridő – Nagyjaink Szent Istvántól Kányádi Sándorig című kötet ötletgazdája Galbács Pál, szerkesztője Szekeres Attila, szerzői Erdélyből, Magyarországról, Felvidékről, Vajdaságból, Szlovéniából verbuválódtak, de van köztük a Székelyföldről Ausztriába vagy a távoli Hawaii-szigetekre, illetve a Partiumból Ausztráliába elszármazott újságíró is.

A bemutatón a kötet több társszerzője is részt vesz, a helybelieken (Csinta Samu, Fekete Réka, Ferencz Csaba, Galbács Pál, Hecser László, Kuti János, László Zsuzsa, Schaffhauser Ildikó, Szekeres Attila, Váry O. Péter) kívül Balázs János (Oklánd), Csermák Zoltán (Budapest), Gáspár Sándor (Marosvásárhely), Józsa Erika (Sidney), Sarány István (Csíkszereda), Simonffy Katalin (Marosvásárhely).

A bemutatón kapható lesz a SZMÚE két előbbi kötete is: Múltból jövendőt – Történelem hazulról, szerkesztette Szekeres Attila, Sepsiszentgyörgy, 2021, illetve Gúnyhatár – Léphaft karikatúrák körülírva, szerkesztette Ambrus Attila, Illyefalva, 2021.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Ma 19 órától a kamarateremben Nyikolaj Vaszilje­vics Gogol: Kártyások (rendező: Zakariás Zalán) * szeptember 29-én, csütörtökön 19 órától a nagyteremben Tamási Áron: Hullámzó vőlegény (rendező: Albu István).

JEGYEK a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro oldalon kaphatóak. A jegyiroda hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig tart nyitva, előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyitnak.

Zene

ÜVEGHANG AKADÉMIA 6. Folytatódik az Üveghang Akadémia zenei ismeretterjesztő képzése szeptember 28-án, szerdán 18 órától Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban (Olt utca, 6. szám). Sebestyén-Lázár Regina és Dénes Dorottya, a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai Bánat nélkül című művét hallhatják az érdeklődők. E rövid ráhangolódás után a magyarországi Fejes Krisztina zongoraművész tart előadást, melynek témája a bécsi klasszika. Műsoron: Joseph Haydn-, Ludwig van Beethoven- és Wolfgang Amadeus Mozart-művek.

A NYÁRESTI KONCERTEK utolsó előadására szeptember 29-én, csütörtökön 19 órától kerül sor a sepsiszentgyörgyi Vártemplom új gyülekezeti termében. A Csillagok közt kifeszítve című koncerten Nagy József Levente marosvásárhelyi költő verseit hallhatjuk prózai és megzenésített formában. A verseket Dénes Előd zenésítette meg. Fellépnek: Kolcsár József színművész, Ruszka Sándor (gitár), Hajdú Loránd (zongora), Dénes Dorottya (cselló). A rendezvény főtámogatója Sepsiszentgyörgy Önkormányzata. A belépés ingyenes.

Mozi

EVA FILMMAKERS FEST. Sepsiszentgyörgyön szeptember 30-ig zajlik az Eva FilmMakers Fest második kiadása. Ez az ország első olyan filmfesztiválja, melynek középpontjában női alkotók állnak. A prog­ram a Művész moziban: ma 17 órától mesterkurzus a magyar női filmrendezőkről Vincze Teréz filmesztétával, 18 órától Lemonade (rendező: Ioana Uricaru); szerdán 18 órától A létezés eufóriája (rendező: Szabó Réka). A program részletei az Eva FilmMakers Fest Facebook-oldalán

találhatóak meg.

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház műsorán ma: 16.30-tól Sütimanók (románul beszélő), 18 órától Ahol a folyami rákok énekelnek (magyarul beszélő), 20.15-tól Avatar (magyarul beszélő).

BARÓT. Szerdán 18 órától a Külön falka című magyar filmet (rendező: Kis Hajni) vetítik az Eva Filmmakers Fest keretében.

Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivál

Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház dísztermében szeptember 26–29. között tartják a Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivált. A mai program: 10 és 12 órától Zalka Csenge: A százegy ajtajú palota – Újraálmodott mesék; Aranyhíd és Virághegy – Különleges magyar mondák; A király és az éhség – Mesék emberről és természetről; A Varjúherceg – Ismert népmesék ritka változatai; Hősök és Pimaszok – Mesemondás kamaszoknak. Szerdán: 10 órától Rotundu Cojocaru Mirela Tu ce fel de dragon ai fi?, 12 órától Csavar-Mátis Katalin 1. Mesecsoport nagyóvodás /kisiskolás gyermekeknek, 2. Meseterápiás önismereti, énképfejlesztő foglalkozás felsősöknek, 3. Szeresd, akit a tükörben látsz! A mesefesztiválra minden jegy elkelt.

Tudástár Kézdivásárhelyen

A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében szeptember 28-án, szerdán 18 órától a Tudástár rendezvénysorozatban Dezső Ágota tart Maga mutatja magát – népviseletünk csodás világa címmel

előadást.

Kiállítás

KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS. A Vadon Közhasznú Egyesület szervezésében a Székelyföldi Vadászati Közgyűjtemény épületében (Sepsiszentgyörgy, Bene Ház) szeptember 28-án, szerdán 18 órától Szalontai-Mihály Gyopár Lélektükrök című kiállítását megnyitja Nagy Zoltán megyei tanácstag, hagyományőrző huszár. Házigazda: Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója.

LÁBAS HÁZ. A Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóterében, a Lábas Házban szeptember 29-én, a hónap utolsó csütörtöki napján 17 órakor nyitják meg Kakas Zoltán kamarakiállítását. A tárlat fotók és néhány tárgy segítségével vezet be néphitünk, hiedelmeink világába. A látogatók többek között megtudhatják, miért van orsó az istállóban, vagy hogyan lehet meghallani a Jordán vizének zakatolását. A kiállításon bemutatják a szeptemberi hónap műtárgyát is. Csütörtökön 16–19 óráig ingyenes belépéssel várják az érdeklődőket a többi időszakos kiállításra, a Miszla Art@Csernáton című tárlatra, illetve Albert Levente egyéni kiállítására is.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709), Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön ma 9–15 óráig a Gödri Ferenc utcában a MedLife és a Kriza János utca közötti szakaszon szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. A Baumeister Kft. kérésére munkálatok miatt ma 9–12 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Székely Nemzeti Múzeum épületében, a László Ferenc utcában, valamint a Táncsics Mihály utcai 12-es és 14-es magánháznál.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Szörcsén és Székelytamásfalván, szerdán Gelencén gyűjti a háztartásokban fölöslegessé vált tárgyakat, régi bútorokat, matracokat, gumiabroncsokat stb. Az üvegszüret keretében 5 kg leadott üvegért fél liter sört adnak.

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent Jó­zsef-plébánia könyvtártermében ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

PULZART. Az október 13–16. között Sepsiszentgyörgyön zajló kortárs művészeti fesztivál előadásaira jegyeket a városi szervezőirodában és az eventim.ro oldalon lehet váltani. A szervezők október 2-ig várják az önkéntesek jelentkezését a pulzart.ro oldalon.