A 37 éves világsztár 2018-ban éppen ezen a versenyen állította fel 2:01:39 órás világcsúcsát, amelyből most további fél percet faragott. Eliud Kipchoge nem csupán a jelenkor, hanem minden idők egyik legjobb maratonistája. A kenyai klasszis eddig 17 versenyt futott a klasszikus 42,195 kilométeres távon, és ezek közül tizenötöt megnyert, köztük 2016-ban és 2021-ben az olimpiai viadalt. Immáron négy berlini diadala mellett Londonban négyszer győzött, de nyert már Chicagóban és Tokióban is. Mindezek felett nem csupán a hivatalos világrekord birtokosa, hanem az abszolút csúcs is az övé, ugyanis ő az egyedüli, aki képes volt két órán belül lefutni a távot: 2019-ben Bécsben nem hivatalos versenyen, szinte laboratóriumi körülmények között, iramfutók közreműködésével 1:59:40 órával ért célba.