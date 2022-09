Győzött a jobboldal Olaszországban

Pártokra lebontva a 98 százalékos feldolgozottságnál az Olasz Testvérek 26 százalékon álltak, míg a Matteo Salvini-féle Liga 9 százalékot kapott, Silvio Berlusconi exminiszterelnök Hajrá, Olaszországja (Forza d’Italia) pedig valamivel több mint 8 százalékra számíthat. A baloldali koalíciót vezető Demokrata Párt (PD) 19 százalék körüli eredményt ért el, a baloldali populista Öt Csillag Mozgalom 15, a centrista pártok pedig 7,8 százalékon végeztek. A részvételi arány 64,7 százalék volt, jóval alacsonyabb a négy évvel ezelőtti 73 százaléknál. A leendő miniszterelnököt a kormányalakításra majd hivatalosan Sergio Mattarella államfő kérheti fel.

„Az olaszok világos üzenetet küldtek: egy, az Olasz Testvérek által vezetett jobboldali kormányt támogatnak” – mondta Meloni újságíróknak a győzelme bejelentésekor. Arról is beszélt, hogy minden olaszért fog dolgozni, és egyesíteni akarja az embereket. A Facebookon közzétett üzenetében pedig azt írta, hogy nem fogják elárulni azokat, akik mindig is hittek bennük. „Készek vagyunk felemelni Olaszországot” – írta.

A jobboldali koalíció győzelmének hírét vegyesen fogadták Európában, leginkább azok a kormányok igyekeztek gratulálni, amelyek élén hasonló beállítottságú formációk állnak, az Európai Bizottság részéről inkább hűvös reakció érkezett. Az Európai Bizottság „konstruktív” együttműködésre számít a Giorgia Meloni által vezetett új kormánnyal – így reagált a BBC tudósítása szerint az Európai Unió végrehajtó testülete a választások eredményére. Az Európai Bizottság viszonya a győztes koalícióval korábbról is feszültnek mondható; elnöke, Ursula von der Leyen a választás előtt azt nyilatkozta, hogy a testület tiszteletben tartja a demokratikus döntést, de ha az EU és a leendő olasz jobboldali kormány kapcsolata olyan „problémás” irányt vesz, mint Magyarország vagy Lengyelország esetében, akkor a Bizottságnak megvannak az eszközei a demokratikus értékek betartatására. Von der Leyen az uniós támogatások visszatartásával burkoltan fenyegető nyilatkozatát Matteo Salvini „szégyenletes arroganciának” minősítette.

Már az exit pollok közlése után az elsők között gratulált Meloninak Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök. Ugyancsak sietve gratulált az európai politikusok közül Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés és Santiago Abascal, a spanyol Vox párt vezetője is.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök tegnap délelőtt, nem sokkal fél 11 után posztolta gratulációját. „Több, mint megérdemelt győzelem. Gratulálok!” Közös képükre pedig a Bravo, Giorgia! feliratot tették. Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár azt is közölte: a megszokott diplomáciai, udvariassági formuláknál jóval intenzívebb kommunikáció zajlik Orbán Viktor miniszterelnök és a várhatóan kormányt alakító olasz jobboldali pártok vezetői között; a vasárnapi parlamenti választás óta több üzenet-, illetve levélváltás is történt a magyar és az olasz partnerek között. Giorgia Meloni miniszterelnök-jelöltnek Orbán Viktor azt írta, a Fratelli d’Italia párt sikere azon konzervatív-keresztény értékeknek a győzelme, amelyek „együttműködésünk és barátságunk alapját is képezik”. Orbán Viktor utalt az orosz–ukrán háborúra is, szerinte ilyen kihívásokkal teli időszakban a kiszámítható partnerségek jelentősége különösen felértékelődik. „Várakozással tekintek jövőbeli együttműködésünk elé országaink és Európa békéjének megőrzése, az európai gazdaság újraindítása és az energiaválság enyhítése érdekében” – írta a pártelnöknek Orbán Viktor. Orbán Viktor Matteo Salvinivel, a Liga vezetőjével és Silvio Berlusconival, a Hajrá, Olaszország párt elnökével is kapcsolatba lépett, mindkettejüknek gratulált az olasz jobboldali pártok választási győzelméhez, és köszönetet mondott nekik az eddigi barátságért és együttműködésért.