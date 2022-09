Bár a tavalyi kilencedikesek voltak az első olyan évfolyam, amelynek az ötödik osztályban megkezdett, a nemzeti kisebbségek számára írt megkülönböztetett tantervek szerint és ennek megfelelő tankönyvekből kellett volna tanulnia a középiskolában is, tankönyv hiányában a tanárokra maradt az a nehéz feladat, hogy segédeszköz nélkül alkalmazzák az új módszert. Az oktatási minisztérium az idei tanévkezdés után hagyta jóvá a Forgó Éva Erika, Roxana Kaitar, Bogdana Ioana Pop és Cserei Gyöngyvér által írt tankönyvet – a munkát Elena Platon koordinálta –, az iskoláknak szeptember 20-ig kellett megrendelniük a kiadványokat a diákok létszáma szerint. Mivel Cserei Gyöngyvér, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum tanára a tanterv összeállításában és a tankönyvírásban is részt vett, arról kérdeztük, hogyan segíti a tizenéves diákokat az új tanterv és tankönyv a román nyelv elsajátításában.

A román szakos pedagógus hangsúlyozta, nem kérnek számon irodalomelméletet, a megadott irodalmi szövegek tartalma, szerkezete, hosszúsága az adott korosztály általános és nyelvi ismereteihez igazodik, a pedagógus is választhat irodalmi és nem irodalmi szövegeket az osztályának megfelelő nyelvtudás szerint. Kérdésünkre, miszerint ez azt jelenti-e, hogy a tömbmagyarságban könnyebben érthető és a mindennapi életben gyakrabban előforduló helyzetekhez igazodó szövegeket választanak-e majd a tanárok, mint a szórványban, ahol a gyermekek románnyelv-tudása lényegesen jobb, Cserei Gyöngyvér azt mondta, a pedagógusnak lehetősége van felmérni a diákok nyelvtudását, és eszerint választhat irodalmi és nem irodalmi szövegeket, ami minden bizonnyal eltérő lesz a tömbmagyarságban élő diákok esetében, olyan településeken, ahol a gyermekek az iskolán kívül alig hallanak román szót. Beszélnek a gyermekekkel, beszéltetik őket, nagy hangsúlyt fektetnek az olvasott és a hallott szöveg értésére, utóbbit segíti a tankönyv digitális változata is – mondta a tanárnő. A tanterv megköveteli egy általános nyelvi kompetenciaszint elérését, ezt B1-es, vagyis a közepes szintben határozták meg. Nem csak régiónként, de osztályon belül is vannak különbségek, ehhez is lehet igazodni, a lényeg, hogy a szövegek azokhoz a témákhoz kötődjenek, amelyeket a tanterv előír – ismertette a pedagógus.

Kérésünkre, hogy mondjon példát kommunikációs gyakorlatra, Cserei Gyöngyvér egy párbeszédet említett. Az utazók és utazások című fejezetben a témához kapcsolódó szöveg elolvasása után a diákok eljátszanak egy párbeszédet, amelyre manapság igen gyakran kerülhet sor. Törölnek egy repülőjáratot, és az utas (az egyik diák) a repülőtéri alkalmazotthoz (a másik diák) fordul, hogy megtudja, adnak-e jegyet neki egy másik járatra, vagy visszafizetik a jegy árát, esetleg egy közeli szállodában szállásolják el. A feladatnak írásbeli része is van: a diák levelet ír a szüleinek, amelyben ismerteti a rendkívüli helyzetet, amelybe került, és megnyugtatja őket, hogy megoldotta és szerencsésen célba érkezett.

Tavalyhoz képest, amikor tankönyv hiányában a kilencedik osztályban tanító román szakos tanárok maguk állították össze a leckéket az új tanterv és módszertan szerint, idén a tanároknak sokkal könnyebb dolguk lesz, a nyomtatott tankönyv mellett egy digitális tankönyvet is használhatnak – hangsúlyozta Cserei Gyöngyvér. A tankönyv számítógépre és okostelefonra is letölthető az artKlett Kiadó honlapjáról (manualedigitaleart.ro).

A háromszéki iskolák mintegy hétszáz magyar kilencedikes számára rendeltek román tankönyvet az artKlett Kiadótól – tudtuk meg a megyei tanfelügyelőség tankönyv­osztályától. A tankönyvnek van egy másik változata is, azt egy másik tankönyvíró csoport állította össze, megyénkben abból nem rendeltek.