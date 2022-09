Europa Nostra díj az unitárius egyháznak

A díjátadó ünnepségre szeptember 26-án a prágai Állami Operaházban, Mariya Gabriel, az Európai Bizottság innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságért felelős biztosa, Martin Baxa, a Cseh Köztársaság kulturális minisztere, aki egyben az EU Kultúráért felelős minisztertanácsának megbízott elnöke, valamint Hermann Parzinger, az Europa Nostra ügyvezető elnöke jelenlétében került sor. A díjat a Magyar Unitárius Egyház képviseletében Kovács István püspök vette át, a ház felújítási folyamatát és annak példaértékű eredményeit dr. Furu Árpád építész, építészeti és műemlékvédelmi tanácsadó mutatta be. „Felemelő díjátadó ünnepség keretében vehettem át a prágai Állami Operaházban Egyházunk nevében Bertrand de Feydeau, az Europa Nostra alelnökétől és a zsűri elnökétől a műemlékvédelmi szakterület legrangosabb kitüntetését, az Európai Örökség/Europa Nostra díjat, amellyel a Vallásszabadság Házának felújítását és a benne megvalósult közösségi értékteremtést ismerték el. Ismételt köszönet a támogatóknak, a felújítást végző szakembereknek, a kulturális programok létrehozóinak és befogadóinak” – írta közösségi oldalán Kovács István püspök.

Idén az Európai Bizottság és az Europa Nostra örökségvédelmi szervezet által közösen meghirdetett Európai Örökség Díjban/Europa Nostra díjban öt kategóriában 18 ország 30 projektje részesült.

A Vallásszabadság Házának, mint a város egyik legkorábbi, számos látványos XV. századi építészeti részletben gazdag polgárházának, helyreállítása 2009–2019 között a magyar és a román állam támogatásával, több tucat szakember és helyreállító csapat közös munkája által valósult meg. A díj egyszerre jutalmazza a helyreállításban részt vevő tervezők, kutatók, restaurátorok, kivitelezők és a tulajdonos, a Magyar Unitárius Egyház közös erőfeszítéseit és vízióját. A laudációban a zsűri külön kiemelte, hogy egy korábban veszélyeztetett és súlyosan károsodott épület alapos művészettörténeti és régészeti kutatást követő hiteles helyreállításán túl értékelendő, hogy a Vallásszabadság Háza 2018-tól a nagyközönség előtt is megnyitotta kapuit, s ezáltal Kolozsvár egyik fontos és közkedvelt kulturális központjává vált. Mi több, a házban három állandó kiállítás is helyet kapott. A helyreállítás során feltárt jelentős régészeti leletek bemutatása mellett láthatóvá és látogathatóvá váltak a Magyar Unitárius Egyház művészeti értékeiből, kegytárgyaiból, kézirataiból, könyveiből és festménygyűjteményéből kialakított tárlatok. Szintén értékelendő, hogy a kulturális funkciók, konferencia- és kutatóközpont, valamint kiállítások kiegészítéseként létrehozott gazdasági terek, az étterem és a szálláshelyek hosszú távon is biztosíthatják az intézmény fenntartását.