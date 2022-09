Bővítették a kedvezményezettek körét

A sürgősségi rendelet szerint jövő év augusztus 31-ig 0,68 lejt fizetnek kilowattóránként áfával együtt az áramért azok a háztartások, amelyeknek az átlagos havi fogyasztása nem haladja meg a 100 kilowattórát; 100,01 és 300 kilowattóra közötti átlagos havi fogyasztás esetén a villamos energia ára áfával együtt nem haladhatja meg a 0,80 lejt kilowattóránként, ha a háztartás 255 kilowattóránál kevesebb áramot használ el egy hónapban. A földgáz ára kilowattóránként legtöbb 31 bani a háztartások, és legtöbb 37 bani más fogyasztók esetében.

A szenátusban elfogadott módosítás szerint 0,68 lejt fizetnek kilowattóránként áfával együtt az áramért a havi fogyasztástól függetlenül a legkevesebb három gyermeket nevelő családok is; a kedvezmény érvényes abban az esetben is, ha a szülők valamelyik gyermeke tanulmányait végző, 26 év alatti fiatal. A 0,68 lejes ársapka érvényes fogyasztásuktól függetlenül a kezelésükhöz szükséges orvosi eszközöket, készülékeket vagy berendezéseket használó személyekre is.

Egy további módosítás szerint a legtöbb 1 lejt fizetnek kilowattóránként az átlagos havi áramfogyasztásuk 85 százalékáig a kis- és középvállalkozások, a közüzemi szolgáltatók, az élelmiszeripari vállalkozások, a tudományos és technológiai parkok, a sport területén beruházásokat irányító vagy kezelő közvállalatok, az ipari parkok működtetői, a gyógyszergyártók és -forgalmazók, a hűtőláncot használó gyógyszertárak, illetve a Romániában hivatalosan elismert egyházak templomai.