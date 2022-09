Az idősek otthona művészetkedvelő lakói örömmel jelentkeztek a foglalkozásokra, hétfőn origamiztak, kedd és szerda a festészeté volt, csütörtökön és pénteken zenenapot tartanak. A kilencvenéves Molnár Ernő festett virágain látszik, hogy tapasztalt az apró díszek megrajzolásában, festésében, hisz cukrászként egész életében ezzel foglalkozott, lapunknak elmondta, olyan szombat is volt, hogy hetven tortát kellett feldíszítenie. Benke Dezsőnél tanulta a mesterséget, szívesen emlékszik inaséveire. A nyolcvanéves Vajda Éva a tornát, a szoba-kerékpározást szereti a leginkább az otthonban tartott foglalkozások közül, de a festést is jó elfoglaltságnak tartja, szerinte hasznos és érdekes. Akácsos Etelka betöltötte a nyolcvanegy évet, de nem hagyja magát ellustulni, az otthon minden tevékenységét szereti, sorolja is, hogy melyik nap miben vesz részt: hétfőn hajtogatás, kedden zenehallgatás, szerdán közös kávézás, csütörtökön istentisztelet, ezenkívül mindennap torna, csak a pénteki nap szabad.

Az egyhetes művészeti tevékenység kezdeményezője Tankó Tímea, az idősek otthona szociális munkása, aki pályázott a helyi önkormányzat által meghirdetett Com’ON Sepsi programban, ennek a nyertes pályázatnak köszönhetik, hogy megvalósíthatják elképzelésüket, és még gitárt is vásároltak a támogatásból, hogy a zenehallgatás mellett élő zenével is kedveskedjenek az otthon lakóinak. Tankó Tímea lapunknak elmondta, mindentípusú alkotás, de főként a művészetek gyakorlása segít az érzelmi-szellemi frissesség megőrzésében, ami időskorban is fontos, egy festett virágszirom is lehet emlék és ezáltal a memória élénkítője.