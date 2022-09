Hőlégballon-fesztivál Kézdivásárhelyen

A rendezvényt az X Balloon Transylvania szervezi a fortyogófürdői legelőn, partnerségben a Visit Covasnával, Kovászna Megye Tanácsával és Kézdivásárhely Önkormányzatával. Nagy térre van szükség, ugyanis tíz hőlégballon emelkedik a levegőbe és színesíti be az eget Kézdivásárhely fölött.

A léghajók Romániából és Magyarországról érkeznek – tájékoztatott a hőlégballonozással foglalkozó cég tulajdonosa, Kovács Gyula. Hozzátette: korábban bejelentkeztek Lengyelországból is résztvevők, de végül nem tudnak jönni. A hőlégballonok mellett a levegőbe emelkedik három paramotoros siklóernyő is.

Nem csak a repülésre lehet befizetni, a húszlejes, helyszínen vásárolt napijegy ellenében több koncertet, néptánc- és szakmai előadásokat is meg lehet nézni, illetve hallgatni a hétvégén. Csütörtökön 21 órától DJ Turbo szórakoztatja a közönséget, pénteken 16 órától a Lau Do zenekar lép fel, 19 órától DJ Kazi a hangulatfelelős, este kilenctől pedig Curtisé lesz a színpad. Szombaton 16 órától lép fel a Burusnyán Néptáncegyüttes, 19 órától Mano és Gregor-koncert, 20 órától DJ Fery B, 21 órától DJ Spigiboy teszi a zenét. Szintén október 1-jén 12 órától a Férfiak Klubja tevékenységébe lehet betekinteni, 13 órától interaktív előadás lesz a a Kovászna Megyei Hegyimentő Közszolgálat szakembereivel. Október 2-án, vasárnap 16 órától a Pitvarocska néptáncegyüttes lép fel, 21 órától pe­dig a Night Manager retróbulija zárja a programot. A Zöld Nap Egyesület révén mindhárom nap gyerekfoglalkozásokon lehet részt venni, de esténként szabadtéri mozi is lesz.

A repülni vágyók elővételben a www.xballoon.ro oldalon vásárolhatnak jegyet. Ha az időjárás kedvező, lehetőség lesz hőlégballonos függeszkedésre is, így lehet a legolcsóbban bekerülni egy ballon kosarába: jegyeket a helyszínen lehet váltani, felnőtteknek 70, gyerekeknek (16 éves korig) 50 lej az ára.