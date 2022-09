Máthé László, a temető gondnokságát ellátó Tega Rt. köztisztasági vállalat vezetője szerint a temető bővítésének szükségességét azóta hangoztatják, amióta a vállalat felel érte. A helyzet annyira rossz, hogy már csak abban az esetben tudnak sírhelyet biztosítani, ha temetni kell, előre megváltani újat nem lehet. A temető Csíki negyed felőli részén van még valamennyi hely új síroknak, de ez is rohamosan fogy, ráadásul nem túl bizalomgerjesztő része ez a temetőnek, így egyeseket az is zavarhat, hogy szeretteiket ilyen környezetben helyezzék örök nyugalomra.

Az igazgató továbbá arról is beszámolt, hogy a vállalat vásárolt egy számítógépes nyilvántartási programot, amelybe bevezetik a sírokra vonatkozó összes adatot – eddig minden papíron volt rögzítve, és sokszor körülményes volt tisztázni a nyughelyekkel kapcsolatos problémákat. A mintegy hatezer sírhelyből első szakaszban kétezernek az adatai kerülnek be a rendszerbe. A temetőt drónnal is felmérték, és az így gyűjtött adatok is sokban egyszerűsítik majd a nyughelyek azonosítását.

Ami a bővítés lehetőségét illeti, Máthé László elmondta: várják, hogy az önkormányzat lezárja a korábban megvásárolt területekkel kapcsolatos eljárást, és ezek is a temető részévé váljanak. Az igazgató szerint egyre sürgetőbb lenne, hogy ez megtörténjen.

Lapunk megkeresésére Tóth-Birtan Csaba alpolgármester arról tájékoztatott, hogy október 19-én jár le az övezeti rendezési terv közvitája. Ezt követőn a tervet el kell fogadnia a városi képviselő-testületnek, aztán még el kell készíteni a bővítés megvalósíthatósági tanulmányát és a műszaki tervet, majd jöhet a kivitelezés. Az alpolgármester szerint jövő évre elvileg használható lesz az új parcella.

Az önkormányzatnak ugyanakkor jövőre közbeszerzést kell hirdetnie a temetőgondnokság odaítélésére, a nyertes szolgáltatónak pedig be kell szereznie az engedélyeket. Reményeik szerint újból a köztisztasági vállalat lesz a gondnoka a temetőnek.

Amint arról korábban beszámoltunk, többéves huzavona után az önkormányzatnak sikerült egyezségre jutnia a köztemető közelében lévő földek tulajdonosainak egy részével, 4,5 hektár területet vásároltak meg, majd elindították a rendezési tervet illető eljárást, ami a szükséges intézményi, hatósági jóváhagyások miatt elhúzódott.

A megvásárolt terület és a temető többi része nincs közvetlen összeköttetésben, ezek között két kisebb parcella is húzódik, melyek különböző okoknál fogva nem kerülhettek a város tulajdonába. A közvetlen kapcsolat hiányát úgy oldják meg, hogy az új temetőrésznek az Otthon sétány felől alakítanak ki bejáratot.

Az önkormányzat már több mint egy évtizede keresi a megoldást arra, hogy miként lehet bővíteni az egyre zsúfoltabbá váló köztemetőt, többször próbálkoztak – sikertelenül – a szomszédos hetvenhektáros (amúgy engedély nélkül működő) katonai lőtér megszerzésével, amelynek egy részét nagyon egyszerűen a meglévő temetőhöz lehetett volna csatolni. Egy ideig sikertelenek voltak a többi szomszédos, magánszemélyek tulajdonában lévő parcellák megvásárlására tett kísérletek is, és csak az elmúlt években sikerült ebben előrelépni. A temető területének növelése csak a megvásárolt parcellák felé lehetséges, a többi oldalról az említett lőtér, illetve lakóházak veszik azt körül.