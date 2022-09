Könyvbemutató A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) harmadik könyvét mutatják be pénteken 18 órakor a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében: Kárpátországi téridő – Nagyjaink Szent Istvántól Kányádi Sándorig című kötet ötletgazdája Galbács Pál, szerkesztője Szekeres Attila, szerzői Erdélyből, Magyarországról, Felvidékről, Vajdaságból, Szlovéniából verbuválódtak, de van köztük a Székelyföldről Ausztriába vagy a távoli Hawaii-szigetekre, illetve a Partiumból Ausztráliába elszármazott újságíró is. A bemutatón a kötet több társszerzője is részt vesz, a helybelieken kívül Balázs János (Oklánd), Csermák Zoltán (Budapest), Gáspár Sándor (Marosvásárhely), Józsa Erika (Sidney), Sarány István (Csíkszereda), Simonffy Katalin (Marosvásárhely).

Dokumentumfilm-vetítés és díjátadó

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete Voltunk, vagyunk, leszünk című dokumentumfilm-pályázatának nyertes alkotásait vetítik le október 1-én, szombaton 17 órától a sepsiszentgyörgyi Művész moziban. Az alkotások „a soha nem mások rovására, hanem saját nemzetünk érdekében akarunk magyarként élni a Kárpát-medencében” gondolatkör jegyében születtek. Az első díjat a sepsiszentgyörgyi Kátai Edit és Petke László Úzvölgyi mementó című alkotása nyerte el. A díjátadás mellett az alkotókkal való beszélgetésre is sor kerül. Jelen lesz Demián József Ausztráliában élő filmrendező, operatőr, forgatókönyvíró, producer, egyetemi tanár, a zsűri elnöke is.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház a nagytermében ma 19 órától Tamási Áron: Hullámzó vőlegény című előadását játssza Albu István rendezésében.

Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro oldalon kaphatóak. A jegyiroda hétfőtől csütörtökig 9–16 óráig, pénteken 9–13 óráig tart nyitva, előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyitnak.

Zene

A NYÁRESTI KONCERTEK utolsó előadására ma 19 órától kerül sor a sepsiszentgyörgyi Vártemplom új gyülekezeti termében. A Csillagok közt kifeszítve című koncerten Nagy József Levente marosvásárhelyi költő verseit hallhatjuk prózai és megzenésített formában. A verseket Dénes Előd zenésítette meg. Fellépnek: Kolcsár József színművész, Ruszka Sándor (gitár), Hajdú Loránd (zongora), Dénes Dorottya (cselló). A belépés ingyenes.

Kiállítás

LÁBAS HÁZ. A Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóterében, a Lábas Házban ma, a hónap utolsó csütörtöki napján 17 órakor nyitják meg Kakas Zoltán kamarakiállítását. A tárlat fotók és néhány tárgy segítségével vezet be néphitünk, hiedelmeink világába. A kiállításon bemutatják a szeptemberi hónap műtárgyát is. Ma 16–19 óráig ingyenes belépéssel várják az érdeklődőket a többi időszakos kiállításra, a Miszla Art@Csernáton című tárlatra, illetve Albert Levente egyéni kiállítására is.

FOTÓKIÁLLÍTÁS. A Székely Nemzeti Múzeum szervezésében szeptember 30-án 12 órakor nyílik Szelényi Károly Magyar Örökség-díjas fotóművész, a Széchenyi Művészeti Akadémia tagjának Magyar koronázási jelvények című kiállítása a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban. A kiállítást megnyitja Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. A rendezvény házigazdája Erdei Anita, a Kónya Ádám Művelődési Ház igazgatóhelyettese. A kiállítást rendezte Sz. Farkas Aranka.

GALÉRIÁK FEHÉR ÉJSZAKÁJA. Sepsiszentgyörgy 3. alkalommal csatlakozik a Galériák Fehér Éjszakája országos programsorozathoz pénteken. Az idei kiadás eseményeinek helyszíne az Erdélyi Művészeti Központ és a MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér.

IKEBANAKIÁLLÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi Kiss Béla Ikebana Kör és a Kónya Ádám Művelődési Ház megrendezi az immár hagyománnyá vált őszi ikebanakiállítást. A megnyitó vasárnap 10 órától kezdődik, az érdeklődők nyílt műhelyeken is kipróbálhatják a japán virágrendezés művészetét. Mivel a rendezvény idén egynapos, a rendezések legkésőbb 17 óráig látogathatók a Kónya Ádám Művelődési Ház nagytermében.

RAJZ-METSZET-FESTMÉNY. A kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeumban október 2-án, vasárnap 12 órától dr. Deák Ferenc műkritikus megnyitja Vetró András, Borbély Sándor és Vetró-Bodoni Zsuzsa Hármasfogat című rajz-metszet-festmény kiállítását. Közreműködik: Józsa Irén tanárnő. Házigazda: dr. Dimény Attila múzeumvezető.

Mozi

EVA FILMMAKERS FEST. Sepsiszentgyörgyön szeptember 30-ig tart az Eva FilmMa­kers Fest második kiadása. A program a Művész moziban ma: 17 órától mesterkurzus Irina Margareta Nistor filmkritikussal, 18 órától A létezés eufóriája (rendező: Szabó Réka), 19 órától Vremea Vrăjitoarei – Romacen – A boszorkány kora színházi előadás, 20 órától Future is a safe place (dokumentumfilm, rende­ző: Mihaela Drăgan) 21 órától közönségtalálkozó Mihaela Drăgannal. A program részletei az Eva FilmMakers Fest Facebook-oldalán találhatók.

MŰVÉSZ MOZI. A sepsi­szentgyörgyi filmszínház műsorán ma: 16.30-tól Sütimanók (románul beszélő), 18 órától Beugró a paradicsomba (román felirattal), 20 órától Avatar (román felirattal).

KOVÁSZNA. Ma 19 órától Kovásznán a Művelődési Központban a Kis Hajni rendezte Külön falka című magyar filmet vetítik az Eva FilmMakers Fest rendezvényeként.

Hitvilág

IDŐSEK VASÁRNAPJA. A sepsiszentgyörgyi unitárius templomban október 2-án a 11 órai istentiszteleten köszöntik a gyülekezet idős tagjait. Az ünnepi istentisztelet után szeretetvendégségre kerül sor a tanácsteremben.

Képernyő

Az Erdővidék Térségi Televízió mai műsora: 19.30 In memoriam Deák Vilma – Adalékok Barót történetéhez. 20.30 Munkalovak versenye, fogathajtás Nagybaconban.

20.50 Rendező, vakációs bibliahét Baróton. 21.05 Várfesztivál Nagyajtán. A műsorok visszanézhetők az Erdovidektv YouTube-csatornán.

Hőlégballonok Fortyogófürdőn

Szeptember 29. és október 2. között első ízben szervezik meg az X Balloon Festet a kézdivásárhelyi Fortyogófürdőn. A rendhagyó fesztiválra 12 hőlégballonnal várják a repülni és szórakozni vágyókat. A mai program: 16 órától fesztiválmegnyitó, a Székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment Klaszter találkozója; 16.30-tól Briefing, repülési tájékoztató; 16.45-től ballonok felsorakoztatása a felszállóhelyen; 18 órától a kézdivásárhelyi Tanulók Klubja Fúvószenekarának előadása; 17 órától a ballonok előkészítése, felfújása a repüléshez, utasok eligazítása; 18 órától csoportos ballonfelszállás; 18 órától repülés paramotorral; 18–21 óráig kikötött függeszkedés ballonokkal; 20 órától balloncsapatok visszaérkezése, avatóceremónia; 21 órától DJ Turbo szórakoztatja a közönséget.

Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivál

SEPSISZENTGYÖRGY. A Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivál kiemelt eseménye a ma sorra kerülő A hétköznapok csodái. Szerendipitás a népmesékben és a saját történetünkben témájú előadás. Dr. Kádár Annamária mesepszichológus, dr. Zalka Csenge Virág nemzetközi mesemondó és Szabó Enikő meseterapeuta, mesemondó előadása és élő szavas mese- és történetmondása 18 órától kezdődik az unitárius templomban.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709), Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

IVÓVÍZ. Javítási munkálatok miatt Sepsiszentgyörgyön ma 8–13 óráig a Román Hadsereg utcai 1. és 17. közötti magánházaknál szünetel az ivóvíz-szolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Haralyban és Gelencén, pénteken Ozsdolán gyűjti a háztartásokban fölöslegessé vált tárgyakat, régi bútorokat, matracokat, gumiabroncsokat stb. Az üvegszüret keretében 5 kg leadott üvegért fél liter sört adnak.

MEGHOSSZABBÍTOTT NYIT­VATARTÁS. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala felhívja a lakók figyelmét, hogy a második félévi adók és illetékek befizetési határideje szeptember 30. Ezen a héten a polgármesteri hivatal adóbegyűjtő pénztára meghosszabbított nyitvatartással működik, naponta 8–18 óráig várják az ügyfeleket. A helyi adók és illetékek a ghiseul.ro oldal országos elektronikus fizetési rendszerén keresztül is befizethetők.