A hét végén a sepsiszentgyörgyi Sugás Motoros Klub szervezésében kerül sor az idei motokrosszbajnokság utolsó előtti, azaz hatodik futamára, amelyre tizenkét géposztályban a szervezők mintegy száz versenyzőt várnak. A mezőnyben ott lesz a Bukaresti Steauának versenyző Tompa Krisztián (MX2) és az ugyancsak fővárosi Top Cross TCS motorosaként Ördög Zoltán (MX2 Junior) is, mindketten géposztályuk első helyéről vágnak neki a megyeszékhelyi viadalnak. Rajtuk kívül a házigazda klub színében további két versenyzőnek – Blága Botond Leventének és Mocan Zakariásnak – is szurkolhatunk, az MX2 Amatőr kategóriájában előbbi a negyedik, utóbbi a hatodik helyet foglalja el. A viadal pénteki napja a nevezésekről szól, szombaton a szabad- és az időmérő edzések mellett egypár futamra is sor kerül (veterán 1 és 2, 50 cm3, amatőr MX1 és MX2), vasárnap pedig további bajnoki futamokat rendeznek (65 cm3, 85 cm3, MX1, MX2, MX2 Junior, lányok). A szentgyörgyi futam részletes programja megtalálható a Román Motoros Szövetség hivatalos honlapján: www.frm.ro.

A háromszéki érdekeltségű géposztályok állása (5 futam után): * amatőr MX2: 1. Robert Iulian Văcaru (Flacăra Moreni) 181 pont, 2. Lucian Giurgiuvenanu (Marosvásárhelyi Juvenes) 179 pont, 3. Romulus Necșoiu (Flacăra Moreni) 140 pont, 4. Blága Botond Levente 135 pont… 6. Mocan Zakariás 121 pont * MX2 Junior: 1. Ördög Zoltán 200 pont, 2. Nichita Novoidarschii (Bukaresti Steaua) 191 pont, 3. Victor Rusu (Top Cross TCS) 142 pont * MX2: 1. Tompa Krisztián 222 pont, 2. Erőss Koppány (Top Cross TCS) 188, 3. Mihail Golovicichin (moldovai). (tibo)