Sörre cserélték az üres palackokat

A hulladékgazdálkodási társaságot vezető Máthé László jelezte, tavaly ősszel döntöttek arról, hogy évente több alkalommal is szerveznek üveggyűjtést a városban, és ezúttal is bebizonyosodott, igény van az ilyen jellegű akciókra. Annak ellenére, hogy idén háromszor is tartottak üvegszüretet, a begyűjtött üvegmennyiség nem csökkent, az éves átlagot tekintve pedig alaposan felülmúlták az előző esztendőt – mutatott rá.

A Tega Rt. által közölt adatok szerint 2021-ben összesen 124 585 kg üveg gyűlt össze a sepsiszentgyörgyi akciókon, idén pedig 185 308 kg. Az idei márciusi gyűjtés során több mint 66 ezer, júniusban több mint 56 ezer, míg az előző hétvégi szüreten 62 198 kg üveget vettek át a társaság munkatársai városszerte. Ami a részvételt illeti, az előző évben összesen 2075 személy vett részt az akcióban, míg idén összesen 2880-an éltek a Tega által biztosított lehetőséggel. Mint ismert, a leadott üvegekért cserébe ásványvizet vagy sört kaphatnak a városlakók, akik az előző hétvégén inkább a sör iránt érdeklődtek, a fölösleges üvegeket leadók 85 százaléka azt kért. Számszerűsítve 10 545 doboz sör és 1787 palack ásványvíz cserélt gazdát az őszi üvegszüreten.