Könyvbemutató

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) harmadik könyvét mutatják be ma 18 órakor a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében: Kárpát­országi téridő – Nagyjaink Szent Istvántól Kányádi Sándorig című kötet ötletgazdája Galbács Pál, szerkesztője Szekeres Attila, szerzői Erdélyből, Magyarországról, Felvidékről, Vajdaságból, Szlovéniából verbuválódtak, de van köztük a Székelyföldről Ausztriába vagy a távoli Hawaii-szigetekre, illetve a Partiumból Ausztráliába elszármazott újságíró is. A bemutatón a kötet több társszerzője is részt vesz, a helybelieken kívül Balázs János (Oklánd), Csermák Zoltán (Budapest), Gáspár Sándor (Marosvásárhely), Józsa Erika (Sidney), Sarány István (Csíkszereda), Simonffy Katalin (Marosvásárhely).

Dokumentumfilm-vetítés és díjátadó

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete Voltunk, vagyunk, leszünk című dokumentumfilm-pályázatának nyertes alkotásait vetítik le szombaton 17 órától a sepsiszentgyörgyi Művész moziban. Az első díjat a sepsiszentgyörgyi Kátai Edit és Petke László Úzvölgyi mementó című alkotása nyerte el. Jelen lesz Demián József Ausztráliában élő filmrendező is.