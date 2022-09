A kormány kiemelten fontosnak tartja, hogy az emberek véleményét meghallgassa a szankciókról, hiszen ők szembesülnek azok következményeivel – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tegnapi, budapesti sajtótájékoztatóján, amelyen elhangzott az is: energiatakarékossági okokból – az őszi szünet terhére – hosszabb lesz a téli szünet az iskolákban, és ezzel egyidejűleg kormányzati igazgatási szünetet is elrendelnek.

A tárcavezető hangsúlyozta: szerdai ülésén a kormány megtárgyalta a Fidesz-frakció nemzeti konzultációról szóló kezdeményezését, és annak elindításáról döntött. A következő napokban részletesen bemutatják a kérdéseket, a lebonyolítás pedig a szokásos módon történik: papíron és online formában. Kifejtette: Európa ma egyedülállóan nehéz helyzetben van, a legnagyobb problémát az okozza, hogy a háború és a háborús szankciók miatt ugrásszerűen megnőttek az energiaárak, és Európában a családok, valamint a cégek szankciós felárat kénytelenek fizetni, ez pedig sokszor négy-ötszörös energiaszámlákat jelent. Magyarország a legnagyobb támogatási programot biztosítja a lakosság számára, az átlagfogyasztás szintjéig sikerült fenntartani a korábbi árakat, átlagosan 181 ezer forintos támogatást adnak valamennyi háztartásnak. Ehhez hasonlóan nagy támogatási program Európában a lakosság számára sehol nincs. Amikor a szankciókról vita folyt, „Brüsszel azzal erőltette rá” azokat a tagállamokra, hogy azt ígérte, a szankciók jobban fognak fájni annak, akit büntetnek – azaz Oroszországnak –, mint azoknak, akik a szankciókat elfogadják. A másik fontos ígéret az volt, hogy a szankciók a háború végét közelebb hozzák – emlékeztetett. Úgy értékelte, hogy ennek azonban éppen az ellenkezője igaz: a szankciók lényegesen jobban fájnak Európának, mint Oroszországnak, sőt, a rendkívül magas energiaárakon keresztül „mi pénzeljük Oroszországot”. Oroszországnak olyan mértékű haszna van a szankciók által kiváltott magas energiaárakból, amelyhez hasonlóra soha az elmúlt harminc évben nem tett szert – magyarázta. Megjegyezte: a szankciók a háború végét nem hozták közelebb, hanem láthatóan elhúzódó háborús konfliktusról van szó.

A miniszter bejelentette továbbá: a kormány döntött arról, hogy a téli szünet hosszabb lesz az iskolákban, mint az elmúlt években megszokott volt: december 22-étől január 8-áig fog tartani. Ez a döntés is lehetővé teszi azt, hogy spóroljanak az energiával. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő hozzátette: az őszi szünet rovására hosszabbodik meg a téli szünet. Gulyás Gergely azt is bejelentette: ugyanebben az időszakban kormányzati igazgatási szünetet is elrendelnek. Ezekben a napokban kötelezően szabadságot kell kivenniük a kormányzati igazgatásban dolgozóknak, így jelentős spórolásra van mód a közigazgatás területén is. Beszámolt arról, hogy az összes minisztériumi épületet 18 fokig lehet felfűteni, és az egyetemek is spórolnak, de a kormány nem gondolkodik sehol sem négynapos oktatási vagy munkahétben.