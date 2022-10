A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) hétvégi eseménysorozatát kihasználva köszöntöttük Demián Józsefet és Demián-Józsa Erikát, akik a múlt hétvégén a Román Filmszövetség (UCIN) rangos elismerésében részesültek Éjjeli őrjárat című filmjükért. A nyáron Sepsiszentgyörgyön is bemutatott alkotást hét kategóriában jelölték – forgatókönyv, női főszereplő, zene, jelmez, díszlet, hang és vágás –, ebből négyet meg is nyert. Egyesületünk tagjain kívül a női főszerepet játszó Ilinca Hărnuț és a jelmezeket készítő Oana Păunescu kapott elismerést.

A legjobb forgatókönyvért díjazott Demián József úgy nyilatkozott, örvend az elismerésnek, de sajnálja, hogy a díj nem jár a legfontosabbal, amit egy filmalkotó kaphat: a filmre való figyelem felkeltésével. Jó lenne, ha az elismerésben részesült mozgóképeket mozik műsorára tűznék, hadd láthassa mindenki, itthon is készülnek jó felvételek, itthon is élnek olyan szakemberek, akik csapatként, közös erővel értéket tudnak létrehozni.

Demián-Józsa Erika már a jelölésnek is örvendett, a díjazásban nem is reménykedett, mert úgy vélte, a mindenféle technikai vívmányt ismerő és használó fiatalok behozhatatlan előnnyel rendelkeznek vele szemben. „Nagyon kellemesen meglepett, hogy az Éjjeli őrjárat ennyi díjat kapott. Jóska minden bizonnyal nem a legtrendibb személyiség a filmes pályán – nem fiatal, nem nő, és még sorolhatnák a kategóriákat és skatulyákat, ami manapság számít –, nem is élünk itthon, hogy népszerűsíteni tudjuk, lobbizzunk filmünk érdekében, hanem Ausztrá­liában. És mégis négy díjat kapott a film! Én tényleg sokat dolgoztam a zenén, minden egyes hangjára igyekeztem odafigyelni, de úgy véltem, az elektronikus zenével, a fiatal alkotókkal nem tudom felvenni a versenyt. Szóval nagyon jólesett, hogy életemben először felmehettem a színpadra egy ilyen rangos díjat átvenni” – mondotta a film zenéjét szerző Demián-Józsa Erika.

Az éjjeli őrjáratot november elején, más romániai film társaságában, Münchenben is vetítik.