Évtizedes gondokat oldhatnak meg Rétyen

Dombora Lehel úgy véli, nem mondható vakszerencsének, hogy mindhárom pályázatuk nyert, ez inkább annak tudható be, hogy három eltérő kezdeményezésről van szó, melyek a község különböző településeit érintik. Kettő ugyan ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítését, bővítését célozza, de az egyik már elkezdett beruházás, ezeket a programban különválasztották a nulláról indulóktól, és számukra külön fejezetekben különítettek el pénzalapokat. A harmadik a még földútként szereplő mellékutcák leaszfaltozásáról szól.

Fontossági sorrendben az első beruházásuk Egerpatak és Szacsva ivó- és szennyvízhálózatának kiépítése, melynek összértéke mintegy 12 millió lej. A beruházásból egy töredék már tavaly elkészült, ugyanis átfedés volt egy Szacsván végzett útkorszerűsítéssel, s el akarták kerülni, hogy az új aszfaltot egy év után fel kelljen törni a közművesítés miatt. Ezt némi kalandok árán, de sikerült megvalósítani, az út aszfaltozása pedig most zajlik. A Sa­ligny-programon keresztül megszerezték a folytatáshoz szükséges pénzforrást.

Az elöljáró szerencsésnek tartja, hogy már úgymond nekiláttak a közművesítésnek, mivel így a teljes beruházáshoz szükséges iratok – tervek, engedélyek – megvannak, gyakorlatilag ott tartanak, hogy lassan kiválthatják az építkezési engedélyt, és meghirdethetik a közbeszerzést a kivitelező kiválasztására.

A polgármester arra is kitért, bőven lenne idejük, mivel a Saligny-programban a nyertesnek nyilvánított beruházásoknál két év áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy a minisztériumba benyújtsák a terveket, az előzetes jóváhagyásokkal és az urbanisztikai bizonylatokkal együtt, és ezt követően írják alá a finanszírozási szerződést, a beruházásokat pedig 2028 végéig kell lezárni. Idő tehát lenne, mind az előkészítésre, tervezésre, de ugyanígy a megvalósításra is; az elöljáró ugyanakkor úgy véli: fennáll a veszély, hogy mivel országosan rengeteg pályázatot jóváhagytak, nem lesz elég kivitelező. Ez okból viszont már sietniük kell az önkormányzatoknak: ha azt akarják, hogy eredmény legyen, haladni kell a tervekkel, közbeszerzésekkel, hogy mihamarabb meglegyen az építő, kivitelező.

A szacsvai és egerpataki beruházással a két település teljesen új kutat kap, egy víztisztító állomás és két tartály épül a vízhálózat végpontjain, a szennyvízhálózatot pedig bekötik a már meglévő bitai ülepítőbe, melyet bővítenek. A legfontosabb ugyanakkor, hogy a két településen eddig nem létezett közművesítés, most, ha minden jól megy, egy kalap alatt meg tudják oldani.

Az utcák aszfaltozása a második a fontossági listán. A programban csak olyan utcák korszerűsítésére lehetett pályázni, melyekben a közművesítés már megtörtént. Huszonkét utca került be a pályázatba, melyek együtt mintegy hat kilométert tesznek ki – több, pár tíz méter hosszú zsákutca is van köztük. Egy kivétellel a községközpont, Réty (és a részét képező Komolló), valamint Bita minden aszfaltozatlan mellékutcája szerepel a beruházásban. Ennek a beruházásnak az összértéke 16,5 millió lej. Elkészítették az alapdokumentációt, most az előzetes intézményi, hatósági jóváhagyások beszerzése zajlik. Az év végéig ebben az esetben is el tudják juttatni a szükséges iratcsomót a fejlesztési minisztériumhoz, és utána jöhet a finanszírozási szerződés megkötése.

Lapunk felvetésére Dombora Lehel elmondta: annak ellenére, hogy a támogatási szerződést még nem kötötték meg, adott lépéseket a beruházás kapcsán meg lehet tenni, így a tervezővel szerződést lehet kötni, a Saligny-program útmutatója szerint a költségek attól a pillanattól elszámolhatóak, ahogy a beruházást nyertesnek nyilvánították, nem kell megvárni a megállapodást a minisztériummal. Ez egy nagy előny, mivel az előkészítési lépéseket meg lehet tenni, akár a kivitelezőt is kiválasztani, a munkavégzés pedig majd akkor kezdődik, ha megvan a finanszírozási szerződés. Lényeges ugyanakkor, hogy például a tervezésnél nem kell versenytárgyalást hirdetni, közvetlenül oda tudják ítélni, mivel az összeg nem haladja meg a határt, ami felett kötelező a licit. A munkálatok esetében viszont már igen. A polgármester meglátása szerint a községben a mellékutcák aszfaltozását várják leginkább az emberek a három beruházás közül.

A harmadik beruházás a közművesítés a községközpontban, pontosabban a Rétyi Nyír szomszédságában, a tóval átellenben, az országút jobb oldalán Egerpatak határáig húzódó területen, ahol „egy kisebb falu” jött létre az elmúlt években. Az ivó- és szennyvízhálózat jelenleg nagyjából a községközponttól a tóig vezet, innen szándékoznak bővíteni. Ide egy köztes tartályt is elhelyeznek, illetve pumpákat, amivel megoldják a nyomásproblémát, a lakótelep ugyanis annyira a hálózat végén van, hogy a legkisebb ingadozást is érzékelik.

A beruházásban még szerepel az országúti híd közelében lévő rétyi utca közműhálózatának a cseréje is. Emellett új víztisztító állomást is építenek, a jelenlegit felszámolják, illetve kialakítanak egy nagy tartályt a templom feletti Dobolyka dombon, ahonnan szabadeséssel jut el a víz a községközpontba és Bitára. Jelenleg pumpálniuk kell a vizet, ami nagy költségekkel jár.

Eddigi becslések szerint a harmadik beruházás értéke mintegy hétmillió lej, de még az előzetes költségtanulmányok sem készültek el.