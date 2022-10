Történet a csodálatos Améliáról

Gabriella ötödikes korában kezdett el írni, elsősorban rövid, egy-két oldalas novellákat és karcolatokat. Úgy érezte, kortársai nem fogadják el, kiközösítik, amiatt is támadták, mert éltanuló, amit szívére vett és befelé fordulóvá vált. Némileg terápiát jelentett számára, hogy „kiírhatta” magából azt, ami bántja, megfogalmazhatta, mi lenne jó, milyen lenne az ideális. Talán ez a sok „milyen” és „más” keltette fel érdeklődését a fantasy műfaja iránt. Lenyűgözték őt a műfaj népszerű könyvei, a Harry Potter, A Gyűrűk Ura, a Narnia krónikái és az ezekhez hasonló történetek, valami hasonlót szeretett volna alkotni ő is.

Sokat jelentett számára, hogy magyartanára, Oláh József megértő volt, és nemcsak olvasásra bátorította, hanem az íráshoz is adott tanácsot és útbaigazítást. Nagy szerepe volt ennek abban, hogy alkotásait egyre jobbnak, letisztultabbnak érezte, majd nyolcadikos korára már stílusa is kialakult.

Írásai az elfogadásról, a mindennemű toleranciáról szólnak, ez hatja át a most megjelent, még nyomdaszagú könyvet is. Főhőse, Amélia nem is titkolhatná, mindenki számára egyértelmű, hogy különbözik a többiektől, hiszen pupillája piros és szív alakú. Amellett kitartó, nagylelkű és folyton mindenkin segíteni akaró, korához képest nagyon érett lány. A történet során barátokat szerez, de szövődik egy szerelmi szál is a könyvben.

A történet kitalálása néhány hónapot vett igénybe, tényleges megírása pedig egy év munkája volt, mert tanulmányi előmenetele előnyt élvezett, ezért Gabriella főleg vakációk idején dolgozott rajta. A kiadás sem ment egyik napról a másikra, időbe telt a Tortomával, a könyv szerkesztőjével, Hegyi Zsuzsannával és Horváth Hella grafikussal való együttműködés, de nem sietett, hiszen decemberben lesz csak tizenhat éves. Azért a második kötet már körvonalazódik, részletesebb tervek már elkészültek, előbb-utóbb a megíráshoz is hozzáfog, jövő ilyenkorra talán az is napvilágot lát.

Hogy Benkő Gabriella mi lesz, amikor nagy lesz? Olyan egyetemet végez majd, amelynek köze van a magyar és/vagy az angol nyelvhez, és természetesen írni fog továbbra is. A fantasyből nem lehet kivénülni, elég, ha csak azt nézzük meg, J. R. R. Tolkien vagy J. K. Rowling hány éves korában írta műveit – mondotta.

A könyvet egyelőre a Corvina székelyudvarhelyi és csíkszeredai üzleteiben, Székelyudvarhelyen az Árnika könyvesboltban, Baróton a Tortoma üzletében lehet megvásárolni, az ifjú erdővidéki szerző könyve megrendelhető az erdelyikönyv.hu oldalon is.