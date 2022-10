A szoftverfejlesztés területén helyi és nemzetközi szinten egy­aránt tevékeny cég ezentúl az Egnosis névre hallgat. Amint azt Bihari Béla tulajdonos hangsúlyozta: „eljött az ideje, hogy felrázzuk a dolgokat”, az új márkaidentitás pontosabban pozício­nálja a csapatot, jobban kifejezi, hogy hová növekedtek. Joggal mondhatjuk, hogy sok az újdonság, de sokkal több az, ami változatlan marad – fogalmazott a tulajdonos, hiszen az Egnosis arra a szilárd alapra épül, amit eddig tett a Gnome Design: átvették a felgyűlt tapasztalatokat, de most mélyebben ki szeretnék fejezni, hogy kik is valójában.

A név mellett megváltoztatták a logót, új szlogent választottak, új weboldalt indítottak, frissítették fiókjaikat a közösségi médiában, finomították az üzenetkezeléseket, hogy kifejezésre juttassák a kutatás-fejlesztés terén kialakuló szakmai víziójukat.

Nomen est omen

Szerették a régi nevüket, de a tevékenység hangsúlyeltolódása már nem fejezte ki a cég filozófiáját – érvelt a cégtulajdonos. Az Egnosis, amely a görög gnózis (tudás), az egészségügyi ellátásban használt diagnózis vagy prognózis mintájára született, immár több szempontból is hordozza a társaság lényegét. Hiszen utal az egyre fontosabb bioinformatika és rendszergyógyászat terén szerzett jártasságukra és elkötelezettségükre, az E- előtag pedig a mérnöki jelleget jelöli, annak az aprólékos és szorgalmas módját, ahogyan szeretnek dolgozni. Képletszerűen ezt így írják le: E (mérnöki) + gnózis (tudás) = Egnosis, vagyis a kutatás és fejlesztés területét elsajátító szoftvermérnökökből álló csapatról van szó.

Szlogen

A most választott angol nyelvű szlogen (Inspired by science. Driven by IT), amely magyarul úgy fordítható, hogy A tudomány ihlette, az informatika hajtja, világosan és tömören emeli ki a márka küldetését – fogalmaz a cég képviselője, hiszen az a szerepe, hogy leírja a technológiai portfóliót, az általuk képviselt csúcsminőségű szaktudást, valamint az emberközpontú munkamódszert.

A cég ugyanis felismerte a kutatás-fejlesztésben rejlő kihívást. Ennek megfelelően három éve vesznek részt a Horizont Európa Kutatási Programban, így ott vannak Nyugat-Európa legjobb kutatói között. Debütáló projektjük a Feature­Cloud nevű mesterséges intelligencia (AI) platform fejlesztése volt, amely forradalmasítja a tudományos adathasználatot és radikálisan jobbá teszi az egészségügyet. Azért is volt szükség az új márkára, hogy a kutatásinformatika szakmai ranglétráján tovább tudjanak haladni, az említett program által finanszírozott új és izgalmas kutatásfejlesztési projekteken tudjanak dolgozni. Az egyik ilyen projekt célja egy európai online platform létrehozása a precíziós gyógyszer-újrafelhasználáshoz, a másik projekt elsődleges célja pedig egy virtuális asszisztens kifejlesztése az orvosi adatok gondozásához és publikálásához.

Hasonlóképpen az Egnosis küldetésének tekinti, hogy hazatérésre ösztönözze a külföldön élő kutatókat és versenyképes fizetéssel vonja be őket bioinformatikai projektekbe. Ugyanakkor céljuk, hogy tájékozódási pontként szolgáljanak az IT-cégek számára, és ösztönözzék a váltást a kiszervezett projekteken végzett munkáról a kutatásra és termékfejlesztésre.

Digitálisan kiváló, kiválóan emberi

Az új márka azt is szolgálja, hogy továbbfejlesszék az amúgy is nagy odafigyeléssel kialakított munkaviszonyokat. Hiszen a csúcstechnológiát is emberek alkotják, nem mindegy, hogy milyen körülmények között dolgoznak. A passzív irodaház erre máris egyedi lehetőségeket kínál – a márkabemutatón meglátogatott irodák hangulata, a különböző terek funkciói, amelyek nem csak a munkavégzést, hanem a kikapcsolódást is támogatják –, de az új arculattal is ezt kívánják még tökéletesebbé tenni.

Bihari Béla elmondása szerint a húsz munkatárs olyan környezetben folytatja a tevékenységet, amely megmutatja, hogy a két világ, a technológia és az ember hogyan létezhet szimbiózisban. Hiszen úgy gondolják, hogy a technológiát egy nagyobb jó, a társadalmi fejlődés szolgálatába kell állítani. A technológia azért van, hogy kiszolgáljon minket, nem pedig fordítva, vállalatként tehát felelősségünk, hogy fenntartsuk az egyensúlyt a technológia és az emberi közösség között, és szolgáltatásaink előnyeit beépítsük a minket körülvevő közösség élő sejtjeibe – fogalmazott Bihari Béla. Az új márka is ezt kívánja hangsúlyozni.

Bemutató

Az új identitással felruházott irodaház bemutatóján elhangzott, úgy alakították ki az egyébként minimalista stílusban berendezett tereket, hogy a művészet és a tudomány találkozása megvalósuljon. Így helyi művészek néhány alkotását, de híres fotóművészek munkáinak eredeti lenyomatát is elhelyezték. (Az egyik fő elem a ló, amely utal a tulajdonos hobbijára, de a természetközeli szemléletet is illusztrálja.)

Az új márka vizuális megjelenítéséért, a brandfejlesztésért felelős Tóth Attila, a marosvásárhelyi Cognitiv Creators szakcég társtulajdonosa részletesen bemutatta azokat az elemeket, amelyek révén az új arculat „megmutatja magát”. Az irodaház feljárójában elhelyezett plakátok például azt szolgálják, hogy a cég három tematikája, az ipari és a mobilszoftver-fejlesztés, valamint a technológiai innováció már a belépéskor látható legyen, mint ahogy a formák és főleg a színek (a vörös, arany és szürkék), más, gondosan választott vizuális elemek mind azt szolgálják, hogy kiemeljék a cég értékeit – fogalmazott a brandfejlesztő. Ezek mind azt a víziót jelenítik meg, amit a megrendelők megálmodtak, vagyis azt, hogy a szenvedély és a mérnöki pontosság együttese minőségi értékrendet képviseljen.