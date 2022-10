Kielégítő a búzatermés

Az idei búzatermés több mint 9 millió tonnát tesz ki, biztosítja az ország élelmezési szükségleteit és exportra is marad – jelentette ki tegnap Petre Daea mezőgazdasági miniszter.

A tárcavezető szerint az aszály ellenére a napraforgó esetében is, amelynek betakarítása a vége felé jár, elegendő lesz a termés az ország szükségleteinek kielégítésére, és exportálni is fog tudni Románia. A kukorica esetében azonban már a megszokottnál sokkal kisebb mennyiségek maradnak exportra, bár a belföldi fogyasztásra biztosított a mennyiség. A termés azokon a területeken maradt meg, amelyeket öntözni tudtak, vagy ahol a megfelelő időpontokban esett bizonyos mennyiségű csapadék – mutatott rá. A miniszter arra is kitért, hogy az Európai Unióban Románia nagy gabonaexportőrnek számít, de ebben az évben a nagy aszály miatt nem lesz képes az elvárásokhoz mérten exportálni.