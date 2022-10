Milánóban a kezdés után a házigazda teljesen átengedte a területet a katalán együttesnek. A vendégek ezt kihasználva berendezkedtek a hazaiak térfelére, és nyomasztó mezőnyfölényt alakítottak ki. Helyzetekig viszont nem jutottak a kizálólag ellentámadásokra építő riválissal szemben. Ennek ellenére az olasz csapat a kapura még így is veszélyesebb volt, az első félidő ráadásában pedig Hakan Çalhanoğlu távoli góljával vezetést szerzett.

Szünet után is maradt a Barcelona térfölénye, azonban az olasz gárda feljebb tolta a védekezését. A 66. percben Pedri betalált, ám mivel Ousmane Dembélé beadása Ansu Fati kezét is érintette előtte, így az egyenlítés elmaradt. A katalán alakulat meddő fölényben játszott a lefújásig, a kapura pedig továbbra sem jelentett közvetlen veszélyt. Xavi Hernández csapata a müncheni mérkőzést követően második idegenbeli mérkőzését is pont és szerzett gól nélkül zárta.

A Liverpool Trent Alexander-Arnold szabadrúgásból lőtt remek találatával már a 7. perctől előnyben volt, de amint arra számítani lehetett, hiába kezdeményeztek végig, a szorgos skótokkal a mezőnyben alaposan meggyűlt a bajuk. A második felvonás is hazai góllal indult, akkor Mohamed Szalah volt eredményes tizenegyesből. A folytatásban visszavett az angol együttes, így kiegyenlítődött a mezőnyjáték, az eredmény azonban már nem változott.

Eredmények, csoportkör, 3. forduló: * A-csoport: Liverpool–Rangers 2–0 (gól­szerzők: Alexander-Arnold 7., Szalah 53. – tizenegyesből), Ajax–Napoli 1–6 (gsz.: Kudus 9., illetve Raspadori 18., 47., Di Lorenzo 33., Zielinski 45., Kvarachelia 63., Simeone 81.) * B-csoport: FC Bruges–Atlético Madrid 2–0 (gsz.: Sowah 36., Jutgla 62.), Porto–Bayer Leverkusen 2–0 (gsz.: Zaidu 69., Galeno 87.) * C-csoport: Internazionale–Barcelona 1–0 (gsz.: Çalhanoğlu 45+2.), Bayern München–Viktoria Plzen 5–0 (gsz.: L. Sané 7., 50., Gnabry 13., Mané 21., Choupo-Moting 59.) * D-csoport: Eintracht Frankfurt–Tottenham Hotspur 0–0, Olympique Marseille–Sporting CP 4–1 (gsz.: A. Sánchez 13., Harit 16., Balerdi 28., Mbemba 84., illetve Trincao 1.).