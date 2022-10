Könnyítenék a jogosítványszerzést

Törvénymódosítást dolgozott ki és iktatott a parlamentben az RMDSZ a járművezetői jogosítvány megszerzésének átszervezésére vonatkozóan. A törvénytervezet bővíti a járművizsgáztatók körét azáltal, hogy nem csak rendőrtisztek lehetnek vizsgabiztosok, hanem olyan személyek is, akik vizsgáztatói engedélyt szereznek.

Benedek Zakariás, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-helyettese, a törvénytervezet egyik kidolgozója elmondta, a törvénymódosításra azért volt szükség, mert a Gépjárműbejegyzési és Jogosítvány-kibocsátó Igazgatóság (DRPCIV) személyzethiány miatt nem tud olyan ütemben vizsgáztatni, mint amennyire igény lenne, ezért a vizsgázóknak akár hónapokat is kell várniuk arra, hogy időpontot kapjanak a jogosítvány megszerzéséhez szükséges gyakorlati vizsgára. „Az általunk kidolgozott törvénykezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a jelenlegi szabályozási rendszert és megkönnyítsük a járművezetői jogosítvány megszerzésének adminisztratív eljárásait” – mondta a képviselő.

Az RMDSZ parlamenti frakciója által iktatott törvénymódosítás számos előnyös rendelkezést tartalmaz a jogosítvány megszerzésének adminisztratív eljárásaira vonatkozóan is: nem lenne kötelező a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati vizsgát ugyanazon a településen letenni, vagyis a tanulóknak lehetőségük lenne különböző vizsgaközpontokat választani tartózkodási helyük függvényében. Továbbá a gyakorlati vizsgán a szakoktatónak kötelezően jelen kellene lennie a járműben annak érdekében, hogy csökkentse a vizsgázó stressz-szintjét, valamint felügyelni tudja a vizsga szabályos lefolyását.

A törvénytervezet értelmében a vizsgabiztosok képzéséért és engedélyeztetéséért a szállításügyi minisztérium alárendeltségébe tartozó Román Közúti Hatóság (ARR) felel majd. Vizsgabiztosi engedélyt szerezhet az, aki betöltötte 23. életévét, legalább három éve B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkezik, az utóbbi három évben nem vonták be vagy függesztették fel jogosítványát. Kitétel ugyanakkor az is, hogy az illető nem tölthet be állást valamely sofőriskolában, valamint el kell végeznie a vizsgabiztosi képzést – olvasható a közleményben.

Amennyiben az RMDSZ által kidolgozott törvénymódosítást elfogadja a parlament, az 2024-től lép majd hatályba.