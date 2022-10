A hiánypótló konyha kialakítására a Máltai Lovagrend Global Found for Forgotten People alapjánál pályázott sikeresen a megyeszékhelyi szeretetszolgálat, így terveik megvalósítására közel 90 ezer dollárt fordíthatnak – tudta meg lapunk Székely Róbert programfelelőstől. Megjegyezte, nagy előny, hogy a szükséges ingatlan rendelkezésükre áll: sepsiszentgyörgyi, Horgász utcai székházuk földszintjét átalakítják és teljesen felújítják, ennek az épületrésznek már hosszabb ideje ezt a rendeltetést szánták.

Annak érdekében, hogy megkapják a működéshez szükséges engedélyeket, felvették a kapcsolatot az érintett hatóságokkal is, képviselőik a helyszínen mérték fel és javasolták azokat a módosításokat, újításokat, melyek szavatolják, hogy az új konyha az előírások szerint készüljön el. A megpályázott összegből a belső munkálatok mellett a szükséges konyhai felszereléseket és gépeket is be tudják szerezni. Székely Róbert úgy látja, a munkálatok befejeztével még az év vége előtt elindulhat a tevékenység szociális konyhájukon, melyet úgy terveztek, hogy száz személyre tudjanak főzni. A feladatokat két szakács és segítőik végzik, de alkalmaznak egy egységvezetőt is.

Ha beindul, már a szociális konyhán készítik el annak a harminc rászoruló, egyedülálló idős embernek is a napi meleg ebédet, akik az idén májusban kezdődött Gurul az ebéd program kedvezményezettjei. Székely Róbert elmondta, olyan embereket segítenek napról napra meleg étellel, akik egyedül élnek, kevés a jövedelmük, vagy akik már nem tudják magukat ellátni. Nem csupán élelemmel, de különböző más tevékenységekkel is támogatják őket, pszichológus, szociális munkás áll rendelkezésükre és közösségi programokat is szerveznek számukra.

A Gurul az ebéd program lebonyolítására első körben pályázott a szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi szervezete, majd együttműködési szerződést kötöttek a megyeszékhely önkormányzatának szociális igazgatóságával. „Nagyon sok új, futó programunkat önkormányzati segítséggel valósítjuk meg” – fűzte hozzá Székely Róbert.