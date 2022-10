Megyei utak korszerűsítésére készülnek

Előző írásunk

Befogadta az Európai Bizottság illetékes hivatala a majdani A13-as, Bákót Brassóval összekötő autópálya Illyefalva és Szászhermány községeket érintő nyomvonalszakaszát kifogásolók petícióját, mely felkerült az intézmény honlapjára – jelentették be tegnap a kezdeményezők, megfogalmazók. Ugyanők felhívással is fordultak mindazokhoz, akik támogatnák az ügyüket, hogy online lássák el kézjegyükkel a petíciót. A nyomvonalat kifogásolók ugyanakkor a pályaépítés friss fejleményéről – a tervező a szerződés felbontását kérte – is szóltak, jelezve: meglátásuk szerint az lenne észszerű, ha a megvalósíthatósági tanulmány összeállításának folyamata elölről kezdődne, így a nyomvonal módosítására is lehetőség nyílna.