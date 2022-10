A sepsiszentgyörgyi és a tengerparti együttes is győzelemmel hangolt az egymás elleni összecsapásra, előbbi múlt vasárnap az addig veretlen FC Hermannstadt otthonában diadalmaskodott, míg utóbbi hazai környezetben nyert az Aradi UTA ellen. A csapatok korábban háromszor találkoztak, az előző idényben a Román Kupa tizenhatoddöntőjében a háromszéki alakulat idegenben győzött, míg a bajnokság alapszakaszának odavágójában a Farul örülhetett, a visszavágóban pedig Cristiano Bergodi legénysége gyűjtötte be a három pontot. A Sepsi OSK hazai pályán eddig ötször győzött, kétszer döntetlent játszott és egyszer kikapott, a Constanța idegenben ötször nyert, háromszor osztozott a pontokon és egy vereséget szenvedett. Gheorghe Hagi legénysége a legeredményesebb támadójátékkal rendelkezik a bajnokságban, valamint védekezése is az egyik leghatékonyabb. Az eddigi 12 mérkőzésen 24 gólt lőttek, és mindössze 10 találatot kaptak.

„Mindenképp jó úton haladunk, a Chindia ellen még nehézkesen nyertünk, viszont a legutóbbi két mérkőzést látványos játékkal sikerült behúzni. Nagyok az elvárások a csapattal szemben, úgy gondolom, a keretünk remek, már csak a szakmai stábon múlik, hogy milyen összetételben küldi pályára a játékosokat. Nagyon nehéz találkozóra számítunk a Gheorghe Hagi irányította Farul Constanța ellen, a fiatal labdarúgók rengeteget szaladnak, a vezetőedző taktikai utasításait pedig hatékonyan kivitelezik. Hazai pályán jól teljesítünk, az edzéseken azt láttam, hogy a srácok motiváltak, így ha vasárnap jól játszunk, akkor meglehet a győzelem. Megterhelő időszak előtt állunk, ugyanis a Farul után megyünk a címvédőhöz, majd az FCSB érkezik hozzánk, mindeközben egy kupamérkőzésen is pályára lépünk a Petrolul vendégeként. Lépésenként haladunk, egyszerre csak egy találkozóra összpontosítunk” – mondta Hadnagy Attila ügyvezető igazgató.

A 13. forduló programja: FC Voluntari–Mioveni (ma, 18 óra), FC Argeș–Universitatea Craiova (ma, 21 óra), Kolozsvári Universitatea–FC Hermannstadt (szombat, 15 óra), FC Rapid–FC Botoșani (szombat, 21.30 óra), Sepsi OSK–FC Farul Constanța (vasárnap, 15.30 óra), FC Petrolul–FCSB (vasárnap, 21.30 óra), FC U Craiova–Chindia Târgoviște (hétfő, 17.30 óra), Aradi UTA–Kolozsvári CFR (hétfő, 20.30 óra).

Az újoncot fogadja a Sepsi OSK II.

A legutóbbi két mérkőzését elveszítő, Valentin Suciu irányította Sepsi OSK II. szombaton 15 órától az újonc sereghajtó Zernesti Olimpic ellen játszik a szemerjai stadionban a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 7. fordulójában. A nyeretlenségi sorozatát az előző hétvégén megszakító, Gazda József edzette Kézdivásárhelyi SE szintén szombaton 15 órától a Barcarozsnyói Olimpic vendégeként lép pályára.

A 7. forduló programja: * ma: Székelyudvarhelyi FC–Plopeni (15 óra) * szombat: Sepsi OSK II.–Zernesti Olimpic (15 óra), Blejoi–Brassói Kids Tâmpa (15 óra), Barcarozsnyói Olimpic–Kézdivásárhelyi SE (15 óra), Brassói SR–Păulești (15 óra). (miska)