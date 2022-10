„Viszont látám én mind a nyomorgatásokat, a melyek a nap alatt történnek, és ímé, nyilván van azoknak, a kik nyomorgattatnak, könnyhullatások, és vígasztalójok nincs nékik; és az őket nyomorgatóknak kezekből erőszaktételt szenvednek, és vígasztalójuk nincs nékik” – idézte megemlékező beszédében Balogh Zoltán református esperes a prédikátort, és hozzátette: amint a prédikátor látta az erőszakot, az elnyomást, az igazságtalanságot, úgy az 1848-as forradalomban harcolók is látták az elnyomást, és ugyanezt látjuk ma is. A szabadságért harcolni felemelő, akár azzal is, hogy felemeljük a szavunkat az igazságtalanság ellen – hangsúlyozta az esperes.

Ezt követően a megemlékezés fő szónoka, Benedek Zakariás RMDSZ-es képviselő méltatta a 13 vértanú emlékét, majd a szervezők nevében Kopacz Levente szólt az egybegyűltekhez. „Mikor és hol ér véget a nagyhatalmak mindent felülíró határozata? Mekkora felelősség terheli őket egy rossz döntés, ítélet meghozataláért? Ki fizeti meg az erőszak okozta anyagi, erkölcsi károkat?” – tette fel a kérdést az orosz–ukrán háborúra utalva. „Ezek a kérdések foglalkoztattak az elmúlt időszakban, és valószínű, hogy hasonló aggodalmak okoztak fejtörést évszázadokon keresztül az emberiségnek! Nem lehetett ez másképp 1848–49-ben sem!” – mondotta, hozzátéve: „Jelen esetben jobb példát nem állíthatunk magunk elé ezen a napon, mint azokat, őket, akik 173 évvel ezelőtt Aradon összeszorított foggal álltak elébe a rájuk kirótt, általuk igazságtalannak vélt ítéletnek!”

Az ünnepi megemlékezés a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad rövid, alkalomhoz illő, Molnár János tanár által rendezett műsorával folytatódott, majd a helyi magyar politikai pártok, a történelmi egyházak, intézmények, civil szervezetek képviselői koszorúkat helyeztek el az emlékműnél.

Mátyás Károly római katolikus plébános áldása után a magyar és székely himnusz eléneklésével zárult a rendezvény, amelyen közreműködött a Református Férfidalárda Antal Ernő kántor, a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad Molnár János tanár és a Havadtőy Sándor Cserkészcsapat Kovács-Gergely Katalin vezetésével.