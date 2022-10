Csökken a vízszint

A közlemény szerint négy nagy teljesítményű szivattyúval távolítanak el vizet a mesterséges tóból, egy ötödiket készenlétben tartanak, hogy szükség esetén csökkentsék a vízszintet a Verespatak lakott területén levő szűkebb mederrésznél, és rendelkezésre áll egy tartalék készülék is. A katasztrófavédelem arról is tájékoztatott, hogy szerdán folytatódott a gát alatti vízfolyás megtisztítása, és egy második, 110 milliméteres csatornát is telepítettek a víz elvezetésére.