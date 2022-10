Varga Roland és Pavol Šafranko vezérletével a házigazdák egyből letámadták ellenfelüket, hamar vezetést szerezhettek volna, azonban Šafranko a felső lécet találta el, majd Marius Ștefănescu – aki 100. élvonalbeli mérkőzését játszotta piros-fehér mezben – próbálkozását védte a vendégek kapusa. A folytatásban a Sepsi OSK szlovák csatára kevéssel mellé fejelt, a 18. percben pedig egy labdaszerzés után egyedül törhetett kapura, viszont lövését Marian Aioani lábbal hárította. Ezt követően a Farul magához ragadta a kezdeményezést, a 33. percben az első helyzetét gólra is váltotta, miután Adnan Aganović eladta a labdát középpályán, Constantin Grameni előkészítését Louis Munteanu a kaput feleslegesen elhagyó Niczuly Roland mellett a hálóba gurította (0–1). A háromszéki csapat igyekezett egyenlíteni, ám a 44. percben Radoslav Dimitrov megpattanó lövése a kapufa érintésével hagyta el a játékteret.

Szünet után a tengerparti együttes sikeresen tördelte a játékot, míg a sepsiszentgyörgyi alakulat csak távolról próbálkozott, a legveszélyesebb Aganović lehetősége volt, amelyet Aioani szögletre mentett. A székelyföldi gárda mezőnyfölényben játszott, de nem tudta nyomás alá helyezni ellenfelét, sőt, Gheor­ghe Hagi legénysége növelhette volna előnyét, ám Munteanu közelről mellé bólintott. A 86. percben Jonathan Rodríguez átlövése Alexandru Tu­dorie lábáról a kapuba pattant, de a partjelző lest jelzett, döntését pedig a VAR is megerősítette. A ráadásban Cristiano Bergodi együttesének utolsó egyenlítési lehetőségét Nicolae Păun hagyta ki, erőtlen lövését Aioani könnyedén védte. A vendégek kettővel is nyerhettek volna, Niczuly újabb felesleges kifutása után Munteanu éles szögből az üres kapu fölé továbbított. A Sepsi OSK három győzelmet követően szenvedett vereséget, október 17-én pedig a címvédő Kolozsvári CFR vendége lesz.

SuperLiga, alapszakasz, 13. forduló: Sepsi OSK–FC Farul Constanța 0–1 (0–1).

Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK Aréna, mintegy 4900 néző. Vezette: Florin Chivulete (Bukarest). Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Ciobotariu, Niňaj, Dumitrescu – Matei (Golofca, 72.), Păun, Aganović (Rodríguez, 72.) – Varga, Šafranko (Rondón, 60.), Ștefănescu (Tudorie, 60.). Vezetőedző: Cristiano Bergodi. Farul: Aioani – Sîrbu, Popescu, Larie, Kiki (Nedelcu, 54. és Banu, 69.) – Doukoure, Artean, Grameni (Casap, 54.) – Morar (Borza, 46.), Monteanu, Pitu (Torje, 63.). Vezetőedző: Gheorghe Hagi. Gólszerző: Munteanu (33.). Sárga lap: Aganović (64.), Niňaj (90+5.), illetve Kiki (37.), Morar (41.), Aioani (82.), Torje (84.).

További eredmények: FC Voluntari–Mioveni 3–1 (gólszerzők: Damașcan 13., Govea 45., Achim 59., illetve Krasniqi 21.), FC Argeș–Universitatea Craiova 1–0 (gsz.: Calcan 52.), Kolozsvári Universitatea–FC Hermannstadt 1–0 (gsz.: Briceag 83.), FC Rapid–FC Botoșani 1–1 (gsz.: Morais 83., illetve Țigănașu 38.).

A táblázat:

1. Farul 9 3 1 25–10 30

2. Rapid 8 1 4 14–9 25

3. Hermannstadt 6 4 2 16–10 22

4. CFR 7 0 3 17–9 21

5. Sepsi OSK 5 4 4 20–10 19

6. Craiova 5 3 4 14–14 18

7. Petrolul 5 2 5 11–13 17

8. Voluntari 4 4 5 12–13 16

9. Argeș 5 1 7 12–18 16

10. U Craiova 4 3 5 14–13 15

11. Arad 4 3 5 11–15 15

12. Kolozsvár 3 5 5 9–12 14

13. Botoșani 3 5 4 11–18 14

14. FCSB 2 5 3 14–17 11

15. Mioveni 1 4 8 9–21 7

16. Târgoviște 1 3 7 12–19 6

A 14. forduló programja: FC Argeș–FC Voluntari (péntek, 18.15 óra), FC Hermannstadt–FC Rapid (péntek, 21 óra), FC Botoșani–FC U Craiova (szombat, 15.30 óra), FC Farul Constanța–Kolozsvári Universitatea (szombat, 18 óra), Universitatea Craiova–FC Petrolul (21 óra), Chindia Târgoviște–Mioveni (vasárnap, 14 óra), FCSB–Aradi UTA (vasárnap, 20.30 óra), Kolozsvári CFR–Sepsi OSK (hétfő, 21 óra).