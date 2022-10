Remek versenyhétvégét zárt a sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor, aki régi-új navigátorával, a kincses városi Rareş Feteannal összetettben a tizedik, a Peugeot Kupában az első és az RC4-es géposztályban a harmadik helyen fejezte be a 2022-es román ralibajnokság nyolcadik, egyben utolsó előtti futamát, a Kolozsvár Ralit.

A péntektől vasárnapig Kolozsvárott és környékén megtartott viadalra összesen 81 egység nevezett be, de végül csak hetven csapat állt rajthoz a román ralibajnokság nyolcadik futamán, amin a mezőnynek a nyolc gyorsasági szakaszon mintegy 128 km-t kellett teljesítenie. A Marcus Andreoiuval való szakítást követően az egy hónapja megtartott Jászvásár Ralit Andreea Aldeával az oldalán teljesítette a sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor, aki a gyengére sikeredett verseny után Kolozsváron már régi-új másodpilótájával, Rareş Feteannal állt rajthoz. És roppant remekre sikeredett a versenyhétvégéjük, hiszen Szabóék végig a legjobb húsz között autóztak, és remek teljesítmény után összetettben a tizedik, a Peugeot Kupában az első és az RC4-es géposztályban a harmadik helyen fejezték be a Kolozsvár Ralit.

„Remek hétvégét zártunk, én nagyon jól éreztem magam Kolozsváron. Azt kell hogy mondjam, minden tökéletes volt: az autó jól működött, és kiváló volt az összhang a navigátorommal is. Gyorsan összerázódtunk Rareșsel, s erre szükségünk is volt, mivel nehéz versenyünk volt, és hibázni sem nagyon lehetett. Szerencsénk is volt, hiszen szombaton összeszedtünk egy lassú gumidefektet, vasárnap pedig egy picit megütöttük a jobb első kereket” – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó, aki ugyan készül a hónap végén sorra kerülő idényzáró Brassó Ralira, de csak a következő napokban dönti el, hogy indul vagy sem.

A Kolozsvár Rali 2022-es kiírása a Simone Tempestini–Sergiu Itu (Porsche 997) kettős sikerét hozta, a páros 26 mp-et vert a második helyen célba érő Sebastian Barbu–Bogdan Iancu (Škoda Fabia Rally 2) párosra, és bő három percet a harmadik pozícióban végző Andrei Gîrtofan–Doru Vraja (Škoda Fabia Rally 2) duóra.

Eredmény: * Peugeot Kupa: 1. Szabó–Fetean (Peugeot 208) 1:15:13.3 óra, 2. Marius Sincraianu–Alina Pop (Peugeot 208 R2) +17.6 mp, 3. Bogdan Gheorghiu–Adrian Temes (Peugeot 208) +52.6 mp * RC4-es géposztály: 1. Norbert Maior–Francesca Maior (Peugeot 208 R2) 1:09:49.1 óra, 2. Vlad Cosma–Carmen Poenaru (Peugeot 208) +2:59.9 perc, 3. Szabó–Fetean +5:24.2 perc. (tibo)