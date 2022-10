A selejtezősorozatban jövő márciusban, júniusban, szeptemberben, októberben és novemberben is dupla fordulót rendeznek. Mivel a magyarok ötcsapatos csoportba kerültek, így tíz forduló során kétszer szabadnaposak lesznek. A legérdekesebbnek a C jelű ötös ígérkezik, ugyanis az előző Eb két döntőse, az aranyérmes Olaszország és az ezüstérmes Anglia is odakerült, ráadásul Ukrajna társaságában. Szintén ebbe a csoportba kapott besorolást Észak-Macedónia, amely a vb-pótselejtező márciusi elődöntőjében kiejtette a sokkal esélyesebb olasz csapatot.

Németország házigazdaként biztos Eb-résztvevő, így nem vesz részt a selejtezőben, Oroszország együttesét pedig kizárták, ezáltal 53 válogatott lesz érdekelt a kvalifikációban. A tíz selejtezőcsoport mindegyikéből az első kettő jut ki a 24 csapatos kontinensviadalra. A maradék három helyért 12 csapat küzdhet meg a 2024 márciusában esedékes pótselejtezőkön, amelyben – a Nemzetek Ligájában kivívott nyolcadik helynek köszönhetően – szinte biztosan szerepelhetne a magyar válogatott, amennyiben nem jár sikerrel a hagyományos selejtezőkön.

A németországi Európa-bajnokságot 2024-ben június 14. és július 14. között rendezik.

A csoportbeosztás: * A-csoport: Spanyolország, Skócia, Norvégia, Grúzia, Ciprus * B-csoport: Hollandia, Franciaország, Írország, Görögország, Gibraltár * C-csoport: Olaszország, Anglia, Ukrajna, Észak-Macedónia, Málta * D-csoport: Horvátország, Wales, Örményország, Törökország, Litvánia * E-csoport: Lengyelország, Csehország, Albánia, Feröer-szigetek, Moldova * F-csoport: Belgium, Ausztria, Svédország, Azerbajdzsán, Észtország * G-csoport: Magyarország, Szerbia, Montenegró, Bulgária, Litvánia * H-csoport: Dánia, Finnország, Szlovénia, Kazahsztán, Észak-Írország, San Marino * I-csoport: Svájc, Izrael, Románia, Koszovó, Fehéroroszország, Andorra * J-csoport: Portugál, Bosznia-Hercegovina, Izland, Luxemburg, Liechtenstein.