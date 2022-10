Új utca és új városrész épülhet Sepsiszentgyörgyön

A helyi tanács pénteki, rendkívüli ülésén hagyta jóvá az övezeti városrendezési tervet (PUZ), amely megszabja a területek rendeltetését és beépíthetőségét. A tervnek Antal Árpád polgármester szerint két része van: az egyik a bekötőútra vonatkozik, és arra ad lehetőséget, hogy megrendeljék a megvalósíthatósági tanulmányt, a másik pedig gyakorlatilag egy kisebb új lakónegyed építéséről szól.

A bekötőút építését idén tavasszal jelentette be Antal Árpád, miután az érintett telektulajdonosokkal is egyeztettek. A nyomvonal egyébként még hozzávetőleges (a megvalósíthatósági tanulmányban rögzítik pontosan), de azt már tudni lehet, hogy a Lidl Áruháztól indul, és a jelenleg beépített területeken kívül halad majd el (a Gyöngyvirág utcai református templom, a Nicolae Colan-iskola és a csendőrlaktanya mögött), csatlakoztatni fogják a nagyobb utcák (Nicolae Iorga, Gyár, Cigaretta) meghosszabbításaihoz, végül pedig a Jókai Mór utcába torkollik.

Az elképzelések szerint egy elágazása is lesz a város brassói kijáratához, ami egy új, autós híd építését is jelenti az Olton keresztül. A polgármester elmondása szerint ezt az utat nagyrészt a sepsiszentgyörgyiek fogják használni – ha a terelőút elkészül, az átmenő forgalom már azon fog végigmenni, nem a városon keresztül – és azért kívánják megépíteni, hogy az Állomás és Olt negyedből ne kelljen a központba bejönniük azoknak, akik a majdani Brassó–Bákó autópályára akarnak felhajtani. Az autópálya ugyan most éppen elakadt, de a már elfogadott nyomvonal szerint Sepsiszentkirálynál is lesz le- és felhajtója, és Szotyor határában is, tehát a már jó ütemben épülő terelőútról közvetlenül, a város érintése nélkül is rá lehet majd kapcsolódni.

Ez nyilván évek múlva valósul meg, de azért kezdik el a bekötőút tervezését is, hogy mire az autópálya ideér, már az összeköttetés is jobb legyen. Az érintett ingatlantulajdonosokkal tartottak egy közmeghallgatást, elég sokan is voltak, és nem mindenki örvendett az új beruházásnak, de a városvezetés vállalta, hogy piaci áron megvásárolja azokat a telkeket, amelyekre építeni akarnak, akivel pedig nem sikerül megegyezni a vételárban, azt a kisajátítási törvény alapján kárpótolják – magyarázta az elöljáró, aki szerint a bekötőúttal, a terelőúttal és az autópályával hosszú időre megoldódnak Sepsiszentgyörgy nagy infrastruktúrával kapcsolatos gondjai: aki nem akar bejönni a városba, az mehet a terelőúton, és azoknak sem kell mind a Kós Károly utcán gyúródniuk, akik a vidombáki repülőtérre akarnak gyorsan elérni.

Az új városrész azonban Antal Árpád szerint hamarabb felépülhet, mert a szolgálati lakások építésére az országos helyreállítási alapnál már nyert pályázata van Sepsiszentgyörgynek, és az állami alapból készülő (ANL-s) tömbházak iratcsomója is el van indítva, tehát egy most elhanyagolt övezet is rendezett külsőt fog ölteni. Nem tartozik a most elfogadott városrendezési terv által lefedett területhez, de az oda költöző fiataloknak bizonyára jól jön majd, hogy a közelben – a Penny Áruház szomszédságában – egy bölcsődét is építtet az önkormányzat, így nem csak lakások, hanem közszolgáltatások is bővülnek. A lakásépítés a polgármester reményei szerint már jövőben elkezdődik.