Életmentő műtétre gyűjtenek egy kisbabának

Lapunk megkeresésére a családfő, Pakucs Lóránt számolt be helyzetükről. Elmondta, felesége terhességének második trimeszterében derült fény arra, hogy gond van a babával, miután nem fejlődött megfelelőképpen szívének azon fele, amely összeköttetésben van a tüdővel. Ezért elengedhetetlen a műtét, újra kell építeni a kisbaba keringési rendszerét – magyarázta lapunknak a fiatal édesapa. Három nagy, nyitott szívműtétre lesz szükség, az elsőt már rögtön a kisfiú megszületése után elvégzik, a következőt néhány hónappal később, s ha a dolgok jól alakulnak, a harmadik beavatkozásra évekkel később kerülhet sor – közölte. Megjegyezte, feleségével mindketten egészségesek, minden szükséges vizsgálatot elvégeztettek, a családban sincs hasonló probléma, így értetlenül állnak a helyzet előtt.

Pakucs Lóránt és felesége, Oana Mădălina több orvosnál is megfordult, jártak Marosvásárhelyen, illetve Bukarestben is, végül egy fővárosi szívorvos közbenjárásával léptek kapcsolatba egy Németországban dolgozó román orvossal, akitől október 24-re kaptak meghívást. A kiutazást követően feleségének be kell járnia majd az adott kórházba ellenőrzésre, a szülést is ott bonyolítják le. A felmerülő költségekről még nem kaptak választ az egészségügyi intézménytől, de hasonló helyzetben lévő családoktól megtudták: a szülés költsége várhatóan 3000–4000 euró, a baba első műtétje pedig további 6000 euró, és fizetni kell a szállásért, tartózkodásért is. Ekkora összeget önerőből nem tudnak összegyűjteni, ezért segítségért fordultak a közösséghez.

A család felhívását szerdán tette közzé a közösségi médiában a LAB Életmentő Kupakok Egyesület, ebben a családfő úgy fogalmazott: „kérem, segítsen nekünk, hogy kilábaljunk ebből a zsákutcából, és együtt adjunk esélyt a fiunknak egy normális életre”.

Mindazok, akik támogatni kívánják a Pakucs családot, adományaikat az egyesület számláira küldhetik: Asociația L. A. B. Életmentő Kupakok, BCR Sfântu Gheorghe, SWIFT COD: RNCBROBU, LEI: RO71RNCB0124153488200001, EUR: RO17RNCB0124153488200003, GBP: RO87RNCB0124153488200004. Kérik, hogy utaláskor megjegyzésként írják be, „Pakucs család”.