Nyugdíjemelés januártól

A miniszter szerint ez egy fenntartható összeg, ezért a lehető legrövidebb időn belül meghozzák a végleges döntést a koalícióban. „Az azonban bizonyos, hogy január elsejétől nőni fognak a nyugdíjak, amint azt Marcel Ciolacu szociáldemokrata elnök és Nicolae Ciucă kormányfő is leszögezte” – nyilatkozta. Hozzátette: amikor a legalább 10 százalékos növelést javasolták, precíz számadatokat figyelembe véve azonosították erre a költségvetési forrást is; ezek az adatok megtalálhatók az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottság, az Országos Statisztikai Intézet és a pénzügyminisztérium honlapján is.