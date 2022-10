Két kisebb, de lényeges döntést is hozott pénteki rendkívüli ülésén Kovászna Megye Tanácsa a Málnásfürdőn az egykori fürdőtelepen kialakítandó Gyógyturisztikai Szakképző Központtal kapcsolatosan. Az egyik döntéssel ismét átadták a terepet a kivitelezőnek, a fejlesztési szaktárcának, illetve az annak alárendeltségében működő Országos Befektetési Társaságnak. A második határozat a beruházás gazdasági és műszaki mutatóinak elfogadásáról szólt, ez esetben a kedvezményezett megváltoztatását kellett jóváhagyniuk a tanácstagoknak.

Megvásárlását követően az egykori fürdőhely a megyei önkormányzat alárendeltségében működő Művészeti és Népiskola gondnokságába került, utóbbi több mint két évvel ezelőtt kezdeményezte a gyógy­turisztikai szakképző központ megépítésének felvételét az Országos Befektetési Társaság által finanszírozott és kivitelezett – az önkormányzatoktól átvállalt – majdani létesítmények lajstromába. Ez végül megtörtént, és az­óta a megyei önkormányzat már több döntést is hozott a központtal kapcsolatban, legutóbb idén nyáron fogadták el az átadásról szóló határozatot, illetve az újraszámolt költségvetést és gazdasági mutatókat. Pénteken ezeket a határozatokat kellett módosítani, és amint azt Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke elmondta: a döntésekre azért volt szükség, mivel az elképzelés elbírálása az országos társaságnál megtörtént, és az felterjesztette a fejlesztési minisztériumhoz, ahol a műszaki és gazdasági mutatók elemzése zajlik. A szaktárca jelezte, a kedvezményezett nem lehet a népiskola, hanem a tulajdonos, tehát a megyei önkormányzat. Ezt kell korrigálni mind a terep időszakos átadására, mind a beruházás gazdasági és műszaki mutatóiról szóló, korábban már elfogadott határozatok esetében.

Amint arról több rendben beszámoltunk, a Művészeti és Népiskola gondnokságában lévő szállodaépületet – mely egyébként az egyetlen, ami az egykori üdülőtelep ingatlanjaiból még megmaradt – korszerű gyógyturisztikai képzésközponttá alakítják át, amely szálláshelyként is működik majd. A számítások szerint hatvan férőhelyes, konferenciateremmel is kibővített, korszerű ingatlan épülhet újjá. A most elfogadott határozatok szerint a teljes beruházás a becslések szerint közel negyvenmillió lejbe (nagyjából hatmillió euróba) kerül, ebből a megyei önkormányzatra háruló rész meghaladja a 3 millió lejt. A központ kialakítását a minisztérium vállalja a társaságon keresztül, míg a létesítmény közművekhez való hozzáférését a megyei önkormányzatnak kell biztosítania. Megépítése után a megyei önkormányzatnak kötelessége 15 évig megőrizni a létesítmény eredeti rendeltetését.