Október 8-án a sepsiszentgyörgyi Love to Dance Egyesület és a Tanulók Háza csapata részt vett a The Game nemzetközi hiphop táncversenyen, amely jelen pillanatban Románia legnívósabb megmérettetésének számít ebben a sportágban. A megyeszékhelyi táncosok a népes mezőnyben számos díjat kiérdemelve újfent bizonyították rátermettségüket.

Az Infinity Dance Egyesület immár hetedszer szervezte meg a The Game táncversenyt Nagyszalontán a hiphopkultúra népszerűsítése, valamint a sportolás és az egészséges életmód fontosságának tudatosítása céljából. A versenyen 23 belföldi és külföldi tánciskola vett részt, a bemutatott produkciókat pedig olyan világhírű koreográfusok bírálták el, mint Baiba Klints (Litvánia), valamint Bohm Attila és Fekete Dániel (Magyarország).

„Két hónapos szünet után versenyeztünk újra. Nagyon vártuk már, hogy egy igazán kemény viadalon tegyük próbára magunkat, és azt is, hogy újra ugyanolyanok legyenek a megmérettetések, mint a világjárvány előtt. Úgy érzem, most érte el csúcsformáját a csapatom, és ezt bizonyították is. Azt szoktam mondani, a kemény munkának mindig megvan az eredménye” – nyilatkozta elégedetten Nagy-Molnár Enikő, a csapat edzője és vezetője, hozzátéve, hogy az elért eredmények annál is inkább értékesek, mivel minden kategóriában népes volt a mezőny.

Eredmények: szóló – ifjúsági korosztály: Konnát Barbara Kitty 1. hely (38 versenyző közt); szóló – felnőtt korosztályban: Denisa Maria Cernescu 2. hely (31); duó – ifjúsági: Koós Adrienn & Konnát Barbara Kitty 1. hely (18), Bernád Andrea Beatrice & Imreh Izabella 3. hely (18); csoport – ifjúsági: Dancing Dolls 2. hely (11); csoport – felnőtt: One Beat 3. hely (5); formáció – ifjúsági: Mega Crew Love to Dance 2. hely (5).

A Love to Dance Egyesület táncosai: Bartha Csilla, Bernád Andrea Beatrice, Denisa Maria Cernescu, Coman Emília, Gombos Andrea, Iancu Henrietta Judit, Imreh Izabella, Koós Adrienn, Konnát Barbara Kitty, Laslo Renáta Brigitta, Szilveszter Henrietta Vanda, Tódor Maja, Diana Oana Turturică, Vass Barbara, Andreea Mălina Urdă, Zsigmond Zsanett. (miska)