Năstase perbe fogta emiatt a képviselőház főtitkárságát, és a bukaresti törvényszék neki adott igazat. Nem is dönthettek másképp a bírák, tekintve, hogy az alkotmánybíróság (CCR) idén májusban alaptörvénybe ütközőnek ítélte a képviselők és szenátorok külön nyugdíjának megszüntetéséről szóló jogszabályt. Az ítélet azt is kimondja, hogy Adrian Năstasénak meg kell kapnia a 2021 februárja és 2022. június 9-e közötti időszakra járó juttatást is, összesen valami 80 ezer lejt. Rajta kívül több százan nyerték még vissza peres úton a külön nyugdíjukat, például még három volt kormányfő (Călin Popescu-Tăriceanu, Vasile Blaga és Nicolae Văcăroiu) és sok más politikus, közük Ristea Priboi is, aki az 1987. november 15-ei brassói munkáslázadás utáni erőszakos kihallgatásokat vezette. (Maszol)

A KIVÁLTSÁGOK AZ ADÓFIZETŐKET TERHELIK. Az egységes nyugdíj­emelés növeli a különbséget a tehetős és a kispénzű nyugdíjasok között, 2022 első kilenc hónapjában a külön nyugdíjat élvezők egyre gazdagabbak lettek – közölte közösségi oldalán Claudiu Năsui volt gazdasági miniszter. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselője szerint az átlag külön nyugdíj 822 lejjel nőtt, míg „nagyszüleink átlagnyugdíja” csupán 6 lejjel. A PSD és PNL olyan rendszert hozott létre, amelyben a külön nyugdíjak 137-szer nagyobb mértékben nőnek, mint az átlagember nyugdíja – írta. Az ellenzéki politikus emlékeztetett: bár a választási kampányban a jelenlegi kormánykoalíció politikusai a külön nyugdíjak megszüntetését ígérték, ezt mégsem tették meg, annak ellenére, hogy parlamenti többségükkel még az alkotmányt is módosíthatnák. Năsui ezt azzal magyarázza, hogy az államot is a külön nyugdíjakat élvezők vezetik, még a kormányfő külön nyugdíja is nagyobb a fizetésénél. (Agerpres)

SZEMÉTBE DOBTA A KORASZÜLÖTTEKET. Horrorfilmbe illő vádak érték a bukaresti Polizu Kórház egyik szülészorvosát: azt állítják róla, hogy hagyta meghalni, sőt, egyes esetekben saját kezűleg ölte meg a koraszülött csecsemőket, hogy azok ne foglalják a helyet az inkubátorban. Jelenleg több vizsgálat és bűnvádi eljárás is zajlik emiatt. Utóbbi valószínűleg egy 2019-es eset nyomán indult: egy piteşti-i apuka szerint koraszülött csecsemőjüket a szemeteszsákban kidobva találta meg egy nővér, miután az orvos halottnak nyilvánította (a kislány ma is él). Az apa az illető nővértől értesült a részletekről, és a kórház személyzete szerint korántsem ez volt az egyetlen ilyen eset, egyelőre azonban mindenki csak óvatosan nyilatkozik: várják a vizsgálatok hivatalos eredményét. (Főtér)

NŐTT AZ IGÉNY A SAJÁT KUTAKRA. Egyre többen döntenek úgy, hogy saját kutat fúratnak udvarukra. Laczkó Attila Albert geológus mérnök szerint legalább 50–70 százalékkal megnőtt a saját kutak iránti igény, részben az idei aszály miatt, részben pedig azért, mert a járvány idején sokan kiköltöztek falura, ahol nincs vízszolgáltatás, vagy nem működik megfelelően a rendszer. Vannak olyanok is, akik tartaléknak, és biztonsági okokból szeretnének kutat, hogy csökkentsék a vízszámlát. A kútfúrás engedélyköteles és pénzbe kerül (mélységtől és talajtól is függ, hogy mennyibe), de hosszú távon visszatérülő befektetés magánszemélyek és cégek számára egyaránt – állítja a szakember. Azt is elmondta: a szakcégek a munkaerőhiány miatt alig győzik a megrendeléseket, emiatt a piacon a szakképesítés nélküli versenytársak is megjelentek; probléma a talaj szennyezettsége is. (Krónika)