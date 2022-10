Ismét ukrán nagyvárosokat támadtak az oroszok

A katasztrófavédelem hozzátette, hogy az orosz erők polgári objektumokat vettek célba. Anatolij Kurtyev, a városi tanács titkára szerint Zaporizzsjában egy oktatási és egy egészségügyi intézményben, valamint lakóépületekben keletkeztek károk a reggeli rakétatámadás következtében. Ugyancsak támadás érte az ország nyugati részében lévő Lviv és Vinnicja megyeszékhelyű városokat. Makszim Kozickij, Lviv megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az előzetes információk szerint három robbanás történt a lvivi régió két energetikai létesítményében. Andrij Szadovij, Lviv polgármestere később nyilvánosságra hozta, hogy a támadás következtében egy ember sérült meg.

Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője arról számolt be, hogy a légierő további 14 orosz rakétát semmisített meg Ukrajna különböző régióiban, azon túl, hogy a reggeli órákban négyet lelőttek. Vitalij Klicsko kijevi polgármester egy tévéműsorban elmondta, hogy az ukrán légvédelem több rakétát is lelőtt kedden Kijev közelében. Hozzátette, hogy ennek köszönhetően egyetlen robbanás sem volt az ukrán fővárosban.

Az ukrán katonai vezetési pontok és energetikai létesítmények elleni rakétacsapások elérték céljukat, miközben a fronton négy ukrán támadási kísérlet hiúsult meg – közölte Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a tegnapi hadijelentést ismertetve. Konasenkov elmondta, hogy az orosz fegyveres erők a hétfői támadást követően tegnap is nagy hatótávolságú légi és tengeri indítású fegyverekkel nagyszabású precíziós csapásokat mértek az ukrán katonai vezetés és energiarendszer létesítményeire. Állítása szerint minden kijelölt célt eltaláltak.



Brit hírszerzési adatok

Az egyik legmagasabb rangú brit hírszerzési vezető szerint Oroszország elképesztő árat fizet emberéletben és hadfelszerelésben Vlagyimir Putyin elnök hibás döntéseiért, és az Ukrajnában harcoló orosz alakulatok kezdenek kifogyni a hadianyagból és egyéb ellátmányból.

Sir Jeremy Fleming, a brit kormány elektronikus kommunikációfigyelő és felderítő szolgálatának (GCHQ) igazgatója, aki a Royal United Services Institute (RUSI) nevű független londoni védelmi és biztonsági elemzőközpont konferenciáján szólalt fel tegnap délután, a Downing Street előzetes ismertetése szerint azon az állásponton van, hogy az orosz fegyveres erők kimerültek a harcokban. Sir Jeremy szerint az orosz fél szempontjából kétségbeejtő helyzetről árulkodik az a tény, hogy Moszkva most már börtönökből toboroz erősítést a hadsereg számára, emellett több tízezer tapasztalatlan sorkatonát mozgósít. A GCHQ vezetője szerint mindezt az orosz lakosság is kezdi felismerni, az oroszok látják, hogy Pu­tyin milyen súlyos mértékben félreértelmezte a helyzetet. Menekülnek a sorozás elől, de rá kell jönniük, hogy immár nem utazhatnak sehova, és tudják azt is, hogy a hatóságok drasztikusan korlátozzák hozzáférésüket a korszerű technológiákhoz. Fleming hozzátette, hogy az orosz propagandagépezet állításai ellenére távolról sem magától értetődő Oroszország katonai győzelme Ukrajnában, sőt, a harctéren és a kibertérben tanúsított bátor ukrán fellépés hatására most már egyértelműen fordul a hadiszerencse.