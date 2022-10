Diákokat bántalmazó tanárt vettek őrizetbe – FRISSÍTVE: a kézdivásárhelyi ügyészség vizsgálja a történteket

A rendőrség közleményén október 11-i dátum szerepel, ám a dokumentum szerkesztőségünk elektronikus levelesládájába hajnali 3 óra 6 perckor érkezett meg. Mint írják, a hatóságokat egy egészségügyi intézményből értesítették, ahol a diák megjelent és azt állította, hogy a pedagógus bántalmazta. A rendőrségi nyomozás – olvasható a közleményben – kiderítette, hogy a 39 éves tanár az iskolai tanóra alatt valóban erőszakosan viselkedhetett a diákkal. Szintén a nyomozás során derült ki, hogy a pedagógus további három gyereket is megüthetett, ugyanazon tanintézet diákjait. Az ügyben bűnvádi nyomozás indult erőszakos, bántalmazó viselkedés gyanújával, a férfit 24 órára őrizetbe vették – áll a rendőrség közleményében.

A diákbántalmazás gyanújával őrizetbe vett tanár esetéről lapunk megkeresésére Kiss Imre megyei főtanfelügyelő elmondta, az esetet az érintett tanuló szülei jelentették a rendőrségen, ez az intézmény el is kezdte a kivizsgálást, tudomása szerint már szóba álltak diákokkal, tanárokkal, szülőkkel, az érintett iskola vezetőségével annak érdekében, hogy megállapítsák a tanár bűnösségét vagy ártatlanságát. A tanfelügyelőség ebben az ügyben nem illetékes, hogy kivizsgálást folytasson, erre vonatkozó információkat sem közölhet, véleményt sem nyilváníthat, amíg a rendőrségi kivizsgálás tart – mondta Kiss Imre. Ha ilyen jellegű, vagy bármiféle olyan esemény történik, amelyben egy tanárt kell kivizsgálni, akkor a törvény előírása szerint az érintett iskolában létre kell hozni egy vizsgálóbizottságot, ők megállapítják, hogy az illető tanár mennyire hibás, vétkezett-e egyáltalán, és annak függvényében róható majd ki a fegyelmi eljárás. A megyei tanfelügyelőség ebben nem vesz részt, legfennebb felügyeli, hogy az iskola betartotta-e a törvényes eljárást – szögezte le a megyei főtanfelügyelő.

Lapunk kérdésére, hogy Háromszék melyik településén, illetve melyik iskolájában történt a szóban forgó eset, a főtanfelügyelő azt válaszolta, nem adhat ki ilyen jellegű információkat.

A kézdivásárhelyi bíróság mellett működő ügyészség az Agerpres hírügynökség megkeresésére közleményt bocsátott ki az ügy kapcsán. Ebben leírják, hogy a rendőrségtől a vádhatósághoz került az ügy, és közlik ugyanazokat a tényeket, amelyeket a rendőrség is korábban. Továbbá arról tájékoztatnak, hogy a bántalmazott diákot – akinek szülei a hatóságokhoz fordultak – megvizsgálta a törvényszéki orvos is, és megállapította, hogy a 3-4 napnyi orvosi ellátást igénylő sérüléseket szenvedett. A vádhatóság nem jelöli meg, hogy mely település iskolájában történtek az incidensek. Az ügyészségi közleményben az is olvasható, hogy a 39 éves pedagógus – akinek csak neve kezdőbetűit (S. Z.) tették nyilvánossá, tekintettel a folyamatban lévő büntetőeljárásra – ellen négyrendbeli bántalmazás gyanújával folyik a vizsgálat. Az ügyészségi tájékoztató nem említi ugyanakkor, hogy a pedagógus vizsgálati fogságba került volna, mindössze a rendőrség által foganatosított 24 órás őrizetbe vételről számolnak be. Értesüléseink szerint, amit több forrásunk is megerősített, az érintett pedagógus szabadlábon védekezhet. (ndi-fekete)