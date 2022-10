A mai program: 17.30-tól a Zamat Caféban közönségtalálkozó Szvoren Edina magyarországi íróval, (a belépés ingyenes); 16–19 óráig a Szabadság téren Sugár János Időjárőr című projektje; 19 órától a Tamási Áron Színház nagytermében koncert: Fazer (DE), jegyár: 40/20 lej; 20 órától a Cimborák bábstúdióban a Strangeface Theatre Company Spaced című bábelőadása (UK), jegyár: 22/11 lej; 20.30-tól a Háromszék Táncstúdióban az iráni szerző, Nassim Soleimanpour Fehér nyuszi, vörös nyuszi című darabja Pálffy Tibor előadásában, jegyár: 30/15 lej; 22 órától a Zamat Caféban Vinyl Selection Dobrival (ingyenes a belépés).

Pénteken: 18 órától a Zamat Caféban közönségtalálkozó Vasile Ernu íróval, beszélgetőtárs: Andrei Dósa író (ingyenes a belépés); 19 órától a Cimborák bábstúdióban a Strange­face Theatre Company Spaced című bábelőadása (UK), jegyár: 22/11 lej; 19 órától a Tamási Áron Színház nagytermében színház – Miet Warlop (BE): After All Springville (ajánlott életkor: 14 év felett), jegyár: 40/20 lej; 20.30-tól a Háromszék Táncstúdióban az iráni szerző, Nassim Soleimanpour Fehér nyuszi, vörös nyuszi című darabja Claudia Ardelean előadásában, jegyár: 30/15 lej; 22 órától a Zamat Caféban a franciaországi Hugo Kant multiinstrumentalista, zeneszerző és producer szólóprojektje, jegyek: 25 lej earlybird, 35 lej daily pass.

Műhelymunkák: ma és pénteken a Cimborák-bábstúdióban 11–17 óráig Mask Making, jelentkezési díj: 200 lej; ma és pénteken 17–19 óráig a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében Lego Challenge – Young Engineers – kreatív Lego-műhely kicsiknek és nagyoknak, egyes foglalkozásokon való részvétel regisztrációhoz kötött; ma és pénteken 17–19 óráig a Kónya Ádám Művelődési Házban Jánosi Ágnes Anikó – Ilyés Réka – linómetszetes textilfestőműhely, jelentkezési díj: 150/90 lej.

Az előadásokra jegyeket a városi szervezőirodában és az eventim.ro oldalon lehet váltani. Honlap: pulzart.ro.

Könyvbemutató

Székely verbunk című verseskötetét mutatja be Kolozsvári alias B. Kovács András ma 18 órától az unitárius templom gyülekezeti termében. A költő hetedik verseskönyve székely tematikájú válogatás. A házigazda Péterfi Ágnes unitárius lelkész lesz.

Székelyföld Napok

Kovászna, Hargita és Maros megyében október 7–16. között zajlanak a Székelyföld Napok.

Szárazajtán a kultúrotthonban ma 19 órától Szót a táncnak, helyt a rokolyának! címmel a kézdiszentkereszti Tisztás néptáncegyüttes, valamint Jánó Kinga és Préda Barna közös népi estje. * Esztelneken a kultúrotthonban ma 19 órától III. Kaptár Dokumentumfilm-szemle: Geofolk – Ablak a világ viseleteire (rendező: Pál Melinda), 19.30-tól Isteni kéz (rendező: László Barna). * Honlap: szekelyfoldnapok.ro.

Kiállítás

KOVÁSZNA. A Csernátoni V. Ika Alkotótábor tárlatának megnyitója pénteken 17 órakor kezdődik a Kádár László Képtárban. Megnyitja: Lénárt Tamás művészettörténész, kurátor: Székely Géza művészeti vezető. Közreműködnek: Demeter Anasztázia és Demeter Miklós (udmurt népzene) és az ozsdolai gyermek-furulyacsoport.

Tánc

A Háromszék Táncegyüttes Rézhúron című előadását a XIII. Székelyfödi Napok részeként ma 19 órától Sepsibükszádon a kultúrotthonban, pénteken 19 órától Köpecen a kultúrotthonban és szombaton 18 órától Kovásznán a Városi Művelődési Házban játssza.

Zene

GITÁRKONCERT. Ma 18 órától Játék és tűz címmel rendkívüli gitárkoncertre kerül sor az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám). Fellépnek: Alexandra Petrișor és Dragoș Hor­ghidan gitárművészek (Duo Kitharsis). Jegyeket 20 lejért előre is meg lehet vásárolni 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

LÁSZLÓ ATTILA EMLÉKÉRE. A Cantus Firmus Vegyes Kar, valamint a sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda közös hangversennyel emlékezik az öt éve elhunyt László Attila Nagy István-díjas karnagyra és zenetanárra október 15-én, szombaton 17 órától a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban.

SZIMPLA. Október 15-én 19 órától ad koncertet a 3AD együttes és A Csajod zenekar a sepsiszentgyörgyi Szimplában. Jegyeket a helyszínen lehet váltani diá­koknak 15, felnőtteknek 20 lejért.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16 órától Avatar (magyarul beszélő) és Ahol a folyami rákok énekelnek (román feliratos), 18.15-től Beugró a paradicsomba (román feliratos), 19 órától Ecc, pecc, ki lehetsz? (román feliratos), 20.15-től Éjszakai átutazók (román feliratos), 21 órától Mrs. Harris Párizsba megy (román feliratos).

Székelyföldi Vadásznapok

Sepsiszentgyörgyön a Székelyföldi Vadászati Közgyűjtemény épületében pénteken kezdődik a két napos Székelyföldi Vadásznapok. A program: 10–12 óráig Prihoda Judit festő- és grafikusművész: Az állatábrázolás szerepe az egyetemes művészettörténetben az őskortól napjainkig – művészeti foglalkozás fiataloknak; 13.50-től vadászkürtös beköszöntő; 14 órától szakmai konferencia: Oláh Csaba, a Vadászati Kulturális Egyesület elnöke – A teríték, Csányi Erika közgazdász, vadász, természetvédő – Gímszarvas-megfigyelések a Kárpát-kanyarban, Szabó Péter, a Budakeszi Vadaspark igazgatója – Erdőpedagógia és ökoturizmus a magyar erdőkben, Berde Lajos, környezetvédelmi szakértő – Farkasok a Keleti-Kárpátokban: a farkaspopuláció (Canis lupus) egyes paramétereinek felmérése noninvazív módszerekkel, dr. Fodor József Tamás miniszteri tanácsos, vadbiológus, vadgazdálkodási szakértő – Medve és/vagy vadgazdálkodás?, Benedek Barna, a Pro Silva Vadászegyesület elnöke – Medve akcióterv – gyakorlati megvalósítás; 17 órától képzőművészeti kiállítást nyitnak meg a Vadászati Kulturális Egyesület képzőművészeinek (Prihoda Judit, Valaczkai Erzsébet, Boros Zoltán) munkáiból; 18 órától Orbán Balázs-díjátadó; 19.30-tól állófogadás a résztvevőknek.

Ingyenes szakorvosi vizsgálatok Zabolán

Október 14-én és 15-én 10–18 óráig a zabolai művelődési központban szakorvosok végeznek ingyenes orvosi vizsgálatokat a Román Vöröskereszt jótékonysági karavánján a helyi lakók számára a következő szakterületeken: kardiológia – EKG, belgyógyászat – ultrahang, gyermekgyógyászat, diabetológia, szemészet, vérnyomás- és vércukorszintmérés. A helyszínen a Kovászna Megyei Vöröskereszt önkéntesei segítenek az eligazításban, az akció lebonyolításában.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Romulus Cioflec utcai 3-as Hygea (telefon: 0267 310 110), Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

IVÓVÍZ. Az új ivóvízvezetékre való rácsatlakozás miatt Kovásznán ma 8–21 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Mihai Eminescu, az Andrei Șaguna, a Kőfejtő, a Mész, a Iustinian Teculescu, a Fások, a Zöld és a Tölgyfa utcában. A munkálatok ideje alatt a fogyasztók a Ștefan cel Mare utcában, a Barátság sétányon, a Testvériség, a Szabadság, a Fenyves, az Aurel Vlaicu, a Piliske, a Dózsa György és a Timár utcában is nyomáscsökkenést észlelhetnek.

ELŐADÁS. Rabocskai László nyugdíjas pedagógus Erdővidéki értéktár témával tart előadást szombaton 17 órától a sepsiszentgyörgyi unitárius templom gyülekezeti termében, a Parnasszus irodalmi kör és az Aranyszívek nyugdíjas egyesület közös szervezésében.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Futásfalván és Torján, pénteken Bereckben gyűjti a háztartásokban fölöslegessé vált tárgyakat, régi bútorokat, matracokat, gumiabroncsokat stb. Az üvegszüret keretében 5 kg leadott üvegért fél liter sört adnak.

DÉNES ISTVÁN-EMLÉKTÚRA. A háromszéki EKE október 15-én, szombaton tartja a Dénes István-emléktúrát a Vargyas-szorosba. Útvonal: végig a szoroson és vissza, utána sütés a látogatóközpontnál. Indulás 8 órakor a Sugás Áruháztól. Túravezető: Dukrét Lajos.