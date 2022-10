Ez nemcsak a határellenőrzésért felelős belügyminiszter, hanem Klaus Iohannis számára is kínos, mert az államfő barátjának cége szállítja a méregdrága új autókat. És ez a korrupciógyanús ügy épp akkor került felszínre, amikor a Románia schengeni csatlakozását mindvégig ellenző Hollandia miniszterelnökét várták. Mark Rutte szerdán látogatott ide, és most sem mondta ki a boldogító igent, azt viszont többször is elismételte: minden feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy felvegyék Romániát a schengeni övezetbe. (Libertatea)

FOTÓMODELL ÉS ENERGETIKAI TANÁCSADÓ. Jól fizető állami állásba került Roxana Ilie, aki a fotómodellkedés mellett annak a cégnek az ügyvezetője is, amelyen keresztül a Szociáldemokrata Párt (PSD) a sajtó egy részét lefizette, hogy kedvezőbben viszonyuljanak a párthoz. Ez a cég Buzăuban, Marcel Ciolacu PSD-elnök választókerületében volt bejegyezve, és roppant látványos fejlődést mutatott: Roxana Ilie 2020-ban (amikor önkormányzati és parlamenti választások is voltak) vette át a részvények 50 százalékát, és az üzleti forgalom még abban az évben 835-szörösére nőtt az előző évhez képest. De úgy látszik, ez a profit sem volt elég, mert a 32 éves hölgyet nemrég felvették az energiaszabályozó hatósághoz, amely szintén a PSD irányítása alatt áll, és már több olyan alkalmazottja van, akik nem szakmai alapon kerültek oda. A hatóság nem válaszolt arra a kérdésre, hogy Roxana Ilie hogyan lett energiaügyi tanácsadó, a fotómodell saját Instagram-oldalán viszont azt állítja, hogy a parlamenti kapcsolattartás szakértője. (G4Media)

ÍGY IS LEHET VALAKI TANÍTÓ. Pár száz euró és különböző ajándékok fejében jutott helyettesítő tanítói poszthoz egy személy tavaly Konstanca megyében. Így történt: egy tanítóként dolgozó férfi felkereste az elemi oktatásért felelős tanfelügyelőnőt, és arra kérte, segítse a feleségét helyettesítő tanítói álláshoz. A tanfelügyelőnő ezt megígérte, és átadta autója kulcsát a tanítónak, aki a tanfelügyelőség épülete előtt parkoló járműbe szépen bepakolt 200 euró készpénzt, egy csomag kávét, egy doboz bonbont, 15 kiló sajtot és egy 12 kilós pontyot. Mivel azonban felesége így sem érte el a tisztség megszerzéséhez szükséges osztályzatot, a férj telefonált a személyzeti ügyekért felelős felügyelőnek, aki azt javasolta, hogy óvják meg az eredményt, ő maga pedig megkereste az elemi oktatásért felelős tanfelügyelőt, és rászólt, hogy intézkedjen. Az meg is tette: megkérte a fellebbezést elbíráló bizottság egyik tagját, hogy adjon helyt az óvásnak, és a nő így megkapta a tanítói tisztséget. A személyzetis erőfeszítéseit 100 kilogramm káposztával, 11 kilogramm sajttal, egy 11 kilós hallal, egy 150 kilós disznóval és három bála szalmával hálálták meg, összesen 3000 lej értékben. Az ügy bírósági szakaszban tart, a tanfelügyelőség pedig közölte, hogy a két gyanúsított már nem dolgozik náluk; visszahelyezték őket eredeti tisztségükbe, mindketten tanítanak. (Főtér)