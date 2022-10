Hogyan válasszunk tárolásra alkalmas zsákot? /X/

A Big-Bag tökéletes választás!

A Primag kínálatában kapható Big-Bag zsákok tökéletes megoldást kínálnak, bármit is szeretnénk szállítani vagy megőrizni, elpakolni. Alapanyaguk műanyag, pontosabban polipropilén, ám mielőtt bárki kevésbé környezettudatos választásnak gondolná emiatt, jó, ha átgondolja, hogy ezek nagyon tartós, kifejezetten hosszú élettartamú tárolóeszközök.

Nem véletlen, hogy a Primagnál akár használtan is megvásárolhatjuk őket, hiszen nem egy szezonra gyártott termékek, s éppen ezért nem is kell, hogy a kukában végezzék a használatot követően.

A Big-Bag zsákok alapvetően ömlesztett anyagokhoz lettek megalkotva, ezekhez akkor is alkalmazhatjuk őket, ha egyéb csomagolásra már nem szeretnénk költeni, hiszen erre egyáltalán nincs szükség. A zsákok abszolút az aktuális igényekre szabhatóak, hiszen többféle kiszerelésben és kivitelezésben készülnek.

A Big-Bag zsákok típusai

A zsákok felső részének, az úgynevezett töltési oldalnak a kialakítása lehet szoknyás vagy töltőcsonkos, míg az alja zárt vagy ürítőcsonkos kivitellel rendelkezhet. Érdemes átgondolni, hogy hogyan szeretnénk használni ezeket, s ennek megfelelően kiválasztani a tökéletes megoldást.

Ezek a tárolók hasáb alakkal rendelkeznek, ennek köszönhetően helytakarékosabb módon lehet elpakolni és szállítani is őket. A megfelelő méretet értelemszerűen a hosszúság, a szélesség és a magasság alapján fogjuk tudni megtalálni.

Azért is érdemes okosan dönteni a legideálisabb fajta mellett, mert az anyaga is többféle tulajdonságú lehet. Ami pedig optimális egy adott terményhez, egy másik anyag esetében lehet kedvezőtlen. A Big-Bag zsákok lehetnek légáteresztők vagy porzárók. Míg az előbbi réteg nélküli, addig az utóbbi rétegzett változat. Emellett választható laminált vagy betétfóliás típusú zsák is, ezek a nedvességgel szemben is ellenállóak.

Milyen szempontokat érdemes még megfontolni?

Az egyik kérdés, hogy milyen felfüggesztést szeretnénk, hiszen egy-, két-, vagy négypontos megoldások is elérhetők. A másik, amiről nem szabad megfeledkezni, az a teherbíró képesség, hiszen nem mindegy, hogy mekkora súllyal és persze űrtartalommal szeretnénk dolgozni. A biztonsági faktor alapján tájékozódhatunk arról, hogy mi az a maximum terhelés, amivel megbirkózik az adott termék.

A Big-Bag zsákok mindenki számára ideális választásnak bizonyulnak, akik modern megoldást szeretnének választani, s hosszú távú, praktikusan pakolható, valamint a meglévő berendezésekhez is tökéletesen passzoló tárolóeszközöket szeretnének alkalmazni, amelyek pontosan olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek a bennük tárolt dolgok számára a legkedvezőbbek. (X)