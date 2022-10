A zord külsejű családvédelmező, a hűséges rottweiler /X/

A kutya, aki a végsőkig megvédi gazdáját

A Grandopet.hu rottweiler fajtaleírása segít jobban megismerni a népszerű, de mégis megosztó kutyafajtát.

A rottweiler őse pásztorkutyaként vált ismertté, ez leginkább kitartásának és erőteljes testfelépítésének köszönhető. Nevét az állatkereskedés központjaként ismert birodalmi városról, Rottweil-ről kapta. Ez a kutyafajta később már a mészárosok segítőjeként is helytállt, leginkább a marhák terelése és őrzése volt rábízva. Magasfokú éberség és kiváló munkabírás jellemzi, ettől olyan ügyes védelmező.

Az 1900-as években már szolgálati kutyaként is előszeretettel alkalmazták. Manapság is gyakran látni őrző-védő szerepben.

A ragaszkodó és barátságos rottweiler

Az a tévhit még mindig igen elterjedt, hogy a rottweiler egy agresszív kutyafajta. Ez azonban hamis vélekedés, leginkább marcona megjelenése és rendőrségi, katonai múltja miatt alakult ki. Sokan meglepődnek, de valójában egy nyugodt, visszafogott vérmérsékletű kutyus. Ideális neveléssel egy megbízható családi kedvenc, aki imádja a gazdáját, és megvédi mindenáron.

Kiváló őrző-védő kutya, alkalmas házőrzőnek, ugyanakkor családjával barátságos és ragaszkodó. A kezes bárány, aki képes farkasként viselkedni, amikor veszélybe kerül gazdája. A végsőkig védelmező típus, de természetesen megfelelő nevelést igényel. Határozott, domináns, ám agressziómentes gazdira van szüksége.

A rottweiler zord külseje ellenére egy szeretetéhes kutya, aki élni sem tudna gazdája nélkül.

Remek családi kutya, okos, jól tanítható, a gyerekekkel is kijön, illetve más állatokkal is. Viszont, ha egy idegen kutya támadó vele szemben, akkor erőteljesen lép fel saját védelme érdekében. Emiatt a gyerekeket is meg kell tanítani arra, hogy okosan játszanak vele, ismerni kell a határokat. Létfontosságú a határozott nevelés!

A rottweiler külső ismertetőjegyei

Nagytestű, izmos munkakutya. Egy szuka testsúlya körülbelül 40-42 kg, míg egy kané 50 kg is lehet. Rövid, durvább tapintású szőrzet jellemzi. Az alapszín mindig fekete, esetenként rozsdabarna foltok díszíthetik. Mandula formájú szemei mélybarna színűek. Tekintetéből figyelmesség, intelligencia sugárzik.

Erős, masszív felépítésű, nagyon jó munkabírással rendelkezik, ezáltal kiváló védelmező. Családi kutyaként, munkakutyaként is megállja helyét.

Tapasztalt, domináns gazdit igényel, kezdőknek nem ajánlott a rottweiler. Tartása kertes házban élőknek javasolt. Szeretetteljes nevelés és határozott fellépés mellett remek családi kedvenc válik belőle. Barátságos és hűséges társ a mindennapok során, aki számára nagyon fontos, hogy elegendő időt tölthessen szeretteivel. (X)