Taroltak a háromszéki sportolók a ciolpani-i TCS Racing Parkban, ahol szombaton és vasárnap a román motokrossz pontvadászat és a Balkán-bajnokság idei utolsó viadalát tartották meg. A sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián és az ozsdolai Ördög Zoltán is futamgyőzelmet ünnepelhetett az Ilfov megyei megmérettetésen, amivel mindkettő romániai és kelet-európai bajnok lett géposztályában.

Szombaton és vasárnap Ciolpani adott otthont a román motokrossz-bajnokság hetedik és egyben utolsó versenyhétvégéjének, ami a Balkán-bajnokság tizenegyedik és idényzáró megmérettetése is volt egyben. Mindkét háromszéki sportoló, a Bukaresti Steauának versenyző sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián, illetve a szintén fővárosi Top Cross TCS-nek motorozó ozsdolai Ördög Zoltán is favoritként állt rajtoz az Ilfov megyei viadalon, és mindketten nagyon kitettek magukért, hiszen igazi bajnokokhoz méltóan teljesítettek, valamint győzedelmeskedtek. Tompa az MX2-es géposztályban tudott győzni, ezzel 2019, 2020, 2021 után zsinórban negyedszer nyerte meg a felnőtt bajnokságot és sorozatban másodszor lett a géposztály legjobbja a Balkán-bajnokságban. Ördög is remekül teljesített a Bukarest melletti pályán, s az MX2 Junior kategória hazai mezőnyében első alkalommal emelhette magasba a legjobbnak járó serleget, akárcsak a Balkán-bajnokságban, ahol összesítettben ugyancsak először lett osztályelső.

„Ciolpani-ban az első futamon második, a másodikon viszont első lettem, de ez is elég volt, hogy egy újabb országos és Balkán-bajnoki címet ünnepelhessek. A második vasárnapi versenyen nagyot meccseltem a bolgár Hakan Halmival, de még így is sikerült rajt-cél győzelmet aratnom. Nagyon jó évem volt, s örülök, hogy balesetmentesen végig tudtam vinni ezt a szezont” – nyilatkozta érdeklődésünkre Tompa, aki már az idényzáró balși csapatbajnokságra összpontosít. „Zoltán mindkét hétvégi futamát megnyerte, még annak ellenére is, hogy szombaton volt egy kisebb esése, balesete. Örvendek, hogy balkán és országos bajnoki címet ünnepelhetünk egyszerre, s úgy érzem, hogy a fiam visszaállt a régi kerékvágásba. Megyünk előre, s bízom abban, hogy ugyanennyire eredményes lesz a folytatás, de ehhez már több támogató kell” – mondta Ördög István, tizenöt esztendős motorosunk édesapja, aki reménykedik abban, hogy fia újabb jó teljesítménnyel a hétvégén csapatbajnoki címhez segíti fővárosi együttesét.

A ciolpani-i verseny végeredmény: * MX2 Junior: 1. Ördög Zoltán (Top Cross TCS, KTM), 2. Danail Stefanov (bolgár, KTM), 3. Victor Rusu (Top Cross TCS, KTM) * MX2: 1. Tompa Krisztián (Bukaresti Steaua, Husqvarna), 2. Hakan Halmi (bolgár, KTM), 3. Marius Achim Popovici (Top Cross TCS, KTM). (tibodi)