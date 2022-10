Felszentelték a Skanzen unitárius templomát

Mint írják, a múzeum és a Magyar Unitárius Egyház megállapodást kötött a templom további hasznosítására. Az unitárius közösség szertartásainak helyszínéül is szolgálhat a Skanzen nyárádgálfalvi temploma. Májusban adták át a Skanzen Erdély épületegyüttesének első kiállítási egységét, amelynek központi szakrális épülete a Maros megyéből, Nyárádgálfalváról származó unitárius templom. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum kiállításai eddig is otthont adtak különböző felekezetek épületeinek. A Skanzenben római katolikus, görögkatolikus és református templom is található, amelyekben istentiszteletet, keresztelőt, esküvőt is tarthatnak.

Az Erdély épületegyüttes központi szakrális elemének unitárius templomot választott a Skanzen, hiszen az unitárius vallásnak különleges szerepe van Erdély történetében: az egyetlen magyar alapítású vallás a 16. századi Erdélyben született meg. Ma Erdélyben és Magyarországon 70 ezer ember vallja magát unitáriusnak.

Felidézik, hogy a nyárádgálfalvi unitárius templomot 1757-ben építették Szentiványi Zsigmond földbirtokos költségén. Mivel az ellenreformáció időszakában királyi engedély nélkül emelték az épületet, azt Mária Terézia bezáratta, és csak 1772-ben engedélyezték a kinyitását. Ezután készült el a berendezés, ennek emlékét őrzi a keleti karzaton, a kazettás mennyezeten és a szószékkoronán az 1773-as évszám. A templom tere az unitárius templomok berendezésének puritán egyszerűségét mutatja, megcsodálható a szószék és úrasztala mellett a már említett szószékkorona is.

A Skanzen Erdély épületegyüttes templomának kőkerítésén kiállítás ismerteti meg a látogatókat az unitárius vallással és történetével. A templom belső terében a rendszerváltás előtti Románia falurendezési tervének, a falurombolásnak mementóit mutatja be a múzeum.

A kisebbségi lét jelképeként a Skanzen nyárádgálfalvi templomában látható egy 95 × 173 centiméteres nemzeti színű zászló, amelyet a nyárádgálfalvi unitárius közösség adományozott a Skanzennek. A zászlót a besorozott katonák szekerére tűzték, 1945 után rejtegetni kellett, 1989-ben került elő az orgona mélyéről.