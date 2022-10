Magyar színházfesztivál Brassóban

A 2018-ban alakult Erdélyi Szórványmagyarok Kulturális Egyesülete október 20–23. között szervezi meg a Magyar Színházfesztivált Brassóban a Drámai Színházban, amely a korábbi években is igen nagy sikernek örvendett. Erdélyi társulatok mellett délvidéki, beregszászi és anyaországi fellépők is jelen lesznek a hatodik kiadásához érkezett fesztiválon.

A szervezők közleményükben rámutatnak, igyekeznek évről évre olyan előadásokat elhozni a hajdanán színházbérlettel rendelkező brassói közönségnek, amelyekért egyébként több tíz vagy száz kilométert kellene utaznia, hiszen a legközelebbi kőszínház, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház is mintegy 30 kilométernyire van a várostól. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják – mind a résztvevők számát, mind a visszajelzéseket tekintve –, hogy az itteni, szórványban élő magyarok igénylik a magyar színházi élményeket, a magyar nyelvű kultúrát a Barcaságban.

A fesztivál célja idén is az, hogy ne csak az erdélyi társulatoknak, hanem határon túli magyar társulatoknak is lehetőséget adjon a bemutatkozásra. A korábban a rendezvényen fellépő művészek visszajelzései is azt tanúsítják, hogy szeretik az itteni értő közönséget, szívesen lépnek fel Brassóban, így idén is jönnek vendégek Délvidékről és Magyarországról is. Jegyeket a bilete.ro oldalon, illetve az RMDSZ székházában (Brassó, Alecu Russo utca 4. szám) lehet vásárolni. Jegyárak: nagyszínpadi előadásra 40, kamarateremi előadásra 20 lej. A fesztivál programja a rendezvénysorozat Facebook-oldalán (Magyar Színházfesztivál Brassó) olvasható.