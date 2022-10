Mint megtudtuk, jelenleg három intézkedésre lehet letenni pályázatokat.

Az egyik pályázható intézkedés a biztosításra fizetett összegek 70 százalékának a megtérítése (17.1-es intézkedés). A megyéből sokan élnek a lehetőséggel, a hét végéig 41 mezőgazdasági vállalkozás és magánszemély tett le pályázatot. Eddig országszinten 4560 pályázatot töltöttek fel az AFIR számítógépes rendszerébe, túllépve ezzel a kiírásban szereplő 16,6 millió eurós keretösszeget. A Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség (AFIR) sajtóközleményben jelentette be nemrég, hogy eltörölték a kifizetési határt, így gyakorlatilag minden, a pályázati feltételeknek megfelelő igénylésre biztosítják a támogatást. A pályázatokat december 16-ig lehet feltölteni az AFIR számítógépes rendszerébe.

A másik, még a ma délután 4 óráig pályázható intézkedés a 9.1-es számot viseli. A termelői csoportok megalakításának támogatására a múlt hét végéig országszinten 15 pályázatot tettek le – sajnos, egyik sem Kovászna megyei –, a keretösszeg kétharmada sem fogyott el. A pályázatok letevésének utolsó határideje október 18-a, tehát ma. A megyei hivatal szakembereinek nincs információjuk arról, hogy lesz-e hosszabbítás.

A harmadik pályázható intézkedés a gyümölcstermesztő gazdaságok beruházásait támogató 4.1.a intézkedés, ahol a pályázatok letevésének utolsó határideje december 12. (A három fejezetre bontott pályázatot az elmúlt hetekben több rendben is ismertettük a Gazdakörben – szerk. megj.) A hét végéig mindössze 4 pályázatot tettek le gyümölcsfaiskolák létesítésére, illetve bővítésére. A múlt hét szerdájától, a kiírás második hónapjában a letevéshez szükséges pontszámok jelentős mértékben estek, így a pályázatok számának megugrása várható. A vidékfejlesztési hivataltól kapott információ szerint többen is érdeklődtek a megyéből az intézkedés iránt, továbbra is várják a benyújtott igényléseket.