Hegyvidéki befektetések támogatása

A minisztérium költségvetéséből finanszírozott három program hegyvidéki tejbegyűjtők, illetve tejfeldolgozók létrehozását, esztenák létesítését és az erdei gyümölcsök, gombák, illetve a gyógy- és aromás növények begyűjtésére építendő raktárak és azok elsődleges feldolgozását célzó befektetések létrejöttét segíti. A programok keretében 2022 végéig lehet támogatásra pályázni, amit a jövő év végéig kell kifizetni. A program lebonyolításáért felelős hatóság a Hegyvidék Országos Ügynöksége (azm.gov.ro).

Az államtitkár szerint közel 220 millió lej áll rendelkezésre a hegyvidéki településeken megvalósuló beruházásokra. Esztenák létesítésére 34,6 millió lejt, tejbegyűjtők és -feldolgozók létesítésére 92 millió lejt, gomba- és gyógynövénybegyűjtők létrehozására 93 millió lejt szán a kormány. A most induló pályázatot a jövő heti Gazdakörben mutatjuk be részletesen is.