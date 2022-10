A szeptember elején meghirdetett vetélkedőre hat megye – Suceava, Szatmár, Maros, Kovászna, Hargita és Buzău tizennyolc iskolájából ötszázhuszonhat diák jelentkezett, az országos döntőre öt gimnazista és négy középiskolás tanuló jutott tovább. Az ECL (European Consortium for the Certificate of Attainmanet in Modern Languages) – vetélkedőt a gimnáziumi tagozat számára a B1 szinten tartották, itt 108-an jelentkeztek, a középiskolások B2-es szintű feladatokat kaptak, ezen 418 versenyző volt. Előbbi korosztályban huszonketten jelentkeztek Kézdivásárhelyről, a középiskolásoknál negyvenhárman. Lapunk érdeklődésére, hogy Háromszékről miért csak a céhes városból (Petőfi Sándor Általános Iskola, Nagy Mózes Elméleti Líceum és Református Kollégium) vettek részt diákok a versenyen, Bereczki Kinga, a sepsiszentgyörgyi Eurocenter Amőba Oktatási Központ igazgatója azt mondta, nem ismeri ennek okát, a felhívást a szervezők minden iskolának elküldték.

A helyi fordulón két próba volt, írásbeli és hallás utáni szövegértés, az országos döntőn írásbeli és szóbeli. Háromszéki díjazottak: a gimnáziumi korosztályban Meszesi Nándor, a kézdivásárhelyi Petőfi Sándor Általános Iskola hetedikes tanulója második helyen végzett, iskolatársa, Ilyés-Fejér Aba József nyolcadikos diák őt követi a harmadik helyen, a középiskolásoknál 100 ponttal a legjobb eredményt érte el Gyenge Ákos, a Nagy Mózes Elméleti Líceum végzős tanulója. Az első helyezettek egy ECL vizsgajogosultságot kaptak 100 euró értékben, valamint 500 lejes jutalmat, és könyveket, a második és harmadik helyezettek ECL vizsgajogosultságot 100 euró értékben, valamint könyveket. A jutalmakat az ECL nemzetközi titkársága, valamint az Eurocenter Amőba országos vizsgaközpont ajánlotta fel. A díjakat Ionița Diana, a Bukaresti Egyetem nyelvintézetének igazgatója, valamint Werner Réka, a nemzetközi ECL titkárságának vezetője adták át.