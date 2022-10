Barátostól az angol királynőig

A vezető háromszéki vállalkozások szeptember végi idei gáláján a szolgáltatások kategóriában a kisvállalkozók között egy munkaközvetítő cég kapta a harmadik díjat. Azt ellenben csak egy magánbeszélgetés révén tudtuk meg: a Tilla Connexion Kft. különlegessége, hogy Angliába és Írországba helyez ki párokat, szinte kizárólag nemesi családokhoz, de még a nemrég elhunyt II. Erzsébet királynőnek is főzött egy alkalommal teát egy csernátoni hölgy, aki párjával együtt rajtuk keresztül jutott munkához Angliában. Az indulásról és a szóban forgó munkaközvetítő vállalkozás említett egyediségéről Beder Tilla cégtulajdonossal beszélgettünk.

Barátoson született és járt iskolába, Kovásznán érettségizett, majd a Kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem gyergyógyszentmiklósi ki­helyezett tagozatán turizmus–földrajz szakon tanult három évet. 2004-ben szerezte meg diplomáját, ezeket az éveket tartja meghatározónak továbabi élete szempontjából, mert olyan embereket ismert meg, akik azt vallották, lehet nagy dolgokat csinálni, nagyot álmodni. Szeretett volna idegenvezetőként dolgozni, de első lépésben a Herman Rosner vezette International Tourism & Trade sepsiszentgyörgyi vállalkozáshoz jelentkezett, ahol egy hónap gyakornokság során sok mindent megtanult cégvezetésből, vállalkozói magatartásból, etikából, hogyan kell válaszolni egy elektronikus levélre, mit jelent kapcsolatban lenni ügyfelekkel.

Dobbantás egy álláshirdetés okán

2005-ben lapunkban olvasott egy hirdetést angliai gyermekfelügyelői állásról, elment egy munkaközvetítő irodába, elmondta, hogy jelentkezne, de bevallja, nem tud idegen nyelveket. Az illető cégnél megértésre talált, egy Évike nevű alkalmazott mindenben segítette, és ahogy ő végezte a munkáját, odaadással, szeretettel, megtetszett Tillának, szinte azonnal érezte, hogy ő is ezt szeretné csinálni. Elmondta, hogy angoltanár szeretne lenni Angliában, és az említett hölgy ezt komolyan vette, kapcsolatba hozta egy angliai családdal, és szurkolt, hogy ügyfele meg tudja valósítani álmát. Ez az élmény tizenhét év után is erősen él benne. Úgy ment Angliába, hogy már az első hónapokban arra gondolt, egyszer majd lesz egy munkaközvetítő irodája, ahol örömmel fog dolgozni.

Egy London melletti kis faluban kezdett dolgozni egy családnál, nyelvtudás nélkül, egyetlen magyarként a településen. Megmutatták, mi a teendője, elvégezte a rábízott feladatokat, szabad idejében könyvtárba, illetve egy közeli nyelv­iskolába járt. Egy hónap múlva már értette, hogy mit mondanak neki, három hónap múlva válaszolni is tudott, fél év múlva letette a Cambridge-nyelvvizsgát. A nyelvtanulásban az is ösztönözte, hogy azoknak a gyermekeknek a tenisztanára, akikre vigyázott, udvarolni kezdett neki, és érzéseiről csak úgy tudott beszélni, ha uralja a nyelvet – emlékszik vissza erre a történetre egy kicsit viccesen.

Egyik álma hamarosan valóra vált: a gyermekfelügyelet mellett kitartóan tanult és megszerezte az angoltanári diplomát. Itthonról indulva azt mondta a vízumkérelemnél, hogy nyelvtanár szeretne lenni, és mert ez megadatott, úgy vélte, győztesen térhet haza. 2008-ban költözött haza és nyitotta meg munkaközvetítő irodáját.

Grófok, hercegnők között

Beder Tilla fontosnak tartotta, hogy ügyfelei ellenőrzött körülmények között menjenek Angliába, mert az számára nem volt kérdés, hogy az ott töltött évek alatt megismert irodákkal kíván együttműködni. Cége erősségének tartja, hogy olyan munkatársai vannak, akik értik, érzik, hogy milyen küldetés mellett kötelezte el magát, és ebben segítik. Kovásznai irodájában 2010 óta együtt dolgozik Szabó Attilával, az ő emberismerete biztonságot jelent a cég számára, a kihelyezéseknél ő tárgyal az itthoni ügyfelekkel, Tilla az angol családokkal tartja a kapcsolatot. A korábbi angliai irodákkal már nem működnek együtt, elégedett ügyfeleik ajánlása nyomán gyakorlatilag szinte maguktól érkeznek már a felkérések.

Az angol királyi körökkel azon a családon keresztül került kapcsolatba Beder Tilla, ahol angliai tartózkodása alatt dolgozott. A gyermekek Montessori-iskolába jártak, ahová a felső társadalmi körökből érkeztek a diákok, mivel nagyon drága a taníttatás ezekben az iskolákban. A szóban forgó család baráti köre is oda tartozott, és őket megismerve, itthon könnyebb dolga volt a munkaközvetítő cégnek, mert pontosan tudták, kik azok, akikhez kihelyezik a párokat. A Tilla Con­nexion céggel való kapcsolat az angol családoknak is biztonságot jelentett, mert tudták, akiket ők közvetítenek, megbízhatóak és jó munkát végeznek. A megbízhatóság több szempontból is fontos, hisz gyakran elutaznak, egy egész nagy birtokot bíznak a munkavállalóra, vagy olyan helyre alkalmazzák őket, ahol a család ritkán fordul meg, de rendben kel tartani a kertet, a lovardát, az egész környezetet. Egy ilyen alkalommal történt meg, hogy egy csernátoni pár egy híres lovardában dolgozott, ahová ellátogatott II. Erzsébet királynő, akinek a háromszéki hölgy szolgálhatta fel a teát. Tilla szerint az angol elit azért választ erdélyi párokat, mert látják, hogy jól dolgoznak, megbízhatóak, állják a szavukat, és nem adják tovább azokat az információkat, amelyeket az angol családban hallanak, látnak – legalábbis Angliá­ban nem, ha pedig itt, Erdélyben beszélnének róluk, az őket nem zavarná.

A Tilla Connexion nemcsak erdélyi, hanem felvidéki, magyarországi, kárpátaljai párokat is helyez Angliába, az utóbbi időben azonban inkább Írországba, mert oda szabadon lehet menni dolgozni, míg a Brexitet követően csak azok a külföldiek dolgozhatnak Angliában, akik már korábbról rendelkeznek munkavállalói engedéllyel. Ezért a már kint lévőket helyezik át egyik családtól a másikig, amint lejár a szerződésük egy adott helyen. A szerződések egyébként egy évre szólnak, meghosszabbítási lehetőséggel.

A legjobb családhoz a legjobb párost

A cégvezető nem győzi hangsúlyozni: számukra nem az a fontos, hogy minél több párt kihelyezzenek, hanem az, hogy a fogadó és a munkavállaló is elégedett legyen. Ha cégük közösségi oldalán megnézzük az álláshirdetéseket, látszólag nem különbözik a többi munkaközvetítő iroda ajánlataitól, ezért rákérdezünk: valóban minden feltüntetett állás az említett felső tízezer köreiből származó, illetve nemesi angol család kínálatát jelenti? A válasz: igen, mert csak ők tudják megengedni maguknak, hogy egy párnak havi 3400 eurót fizessenek, külön lakást és autót biztosítsanak.

A Tilla Connection havonta egy-két kihelyezést, áthelyezést közvetít, és azt tapasztalják, azok a párok, akik náluk jelentkeznek, többnyire azért vállalnak külföldi munkát, hogy az ottani jövedelmükből megalapozzák itthoni jövőjüket. Ha számadást kellene végezni arról, hogy 2008 óta milyen arányban maradtak végleg vagy hosszabb időre Angliában az általuk kihelyezett párok, legfeljebb 10 százalékra tehető ez – mondja Beder Tilla. Hogy sok-e vagy kevés ez, erre nem tud válaszolni, ő úgy könyveli el vállalkozását, hogy ezáltal sok embernek segít az elindulásban, s tán álmaik megvalósításában is.